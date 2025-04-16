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АНАЛІТИКА

OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ

16:57 16.04.2025 |

Новини IT

 

OpenAI оновила свою систему оцінки ризиків для нових моделей ШІ, додавши категорії для виявлення можливості самовідтворення або приховування можливостей моделей. Про це пише Axios.

Одна з основних змін - це скасування окремої оцінки моделей за їхніми переконливими можливостями, які нещодавно досягли "середнього" рівня ризику. Тепер OpenAI зосередиться тільки на визначенні, чи є ризики "високими" або "критичними".

Компанія також додала нові категорії для досліджень, зокрема можливість моделей приховувати свої здатності, уникати заходів безпеки або намагатися самовідтворюватися чи запобігати вимкненню. Це відповідає загальній тенденції в галузі, де все більше уваги приділяється тому, як моделі можуть поводитися по-різному в реальних умовах порівняно з тестами.

"Ми на порозі систем, які можуть створювати нові наукові досягнення і представляти серйозний ризик", - зазначає OpenAI.

Це оновлення є першим з грудня 2023 року і підкреслює зростаючу важливість запобігання катастрофічним ризикам у розвитку штучного інтелекту.
За матеріалами: mezha.media
 

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