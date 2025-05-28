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Україна змінює правила торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила про підготовку нових правил для операцій із валютними ОВДП (облігаціями внутрішньої державної позики).
Зміни пов'язані із зобов'язаннями перед МВФ і ініціативою Нацбанку, головна мета - посилити контроль над валютними операціями.
Якщо зміни ухвалять, то всі небанківські фінансові установи зможуть продавати чи купувати валютні ОВДП під час воєнного стану тільки через спеціальний механізм - "постачання цінних паперів проти оплати" (англійською DVP). Це означає, що гроші та облігації передаватимуться одночасно через Розрахунковий центр.
Поки що через особливості чинного регулювання деякі юридичні особи, які вже мають валютні ОВДП, не зможуть їх продати після змін. Комісія звернулась до НБУ з проханням розв'язати цю проблему.
Наразі триває обговорення змін - всі охочі можуть надіслати свої пропозиції до 6 червня.
У постанові НКЦПФР зазначається, що проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, здійснюватиметься виключно за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Національним банком. Нацкомісія планує запровадити цю норму з 30 червня 2025 року.
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