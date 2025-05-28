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Трамп про Путіна: Він грається з вогнем
23:43 27.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна.
«Чого Володимир Путін не розуміє, то це того, що якби не я, з Росією вже давно відбулося б багато справді поганих речей. І я маю на увазі справді погані. Він грається з вогнем!» - написав Трамп 27 травня у соціальній мережі Truth Social.
25 травня президент США також різко критикував Путіна у Truth Social - після чергового російського масованого удару по Україні.
«У мене завжди були дуже добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, але з ним щось трапилося. Він зовсім збожеволів! Він даремно вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети й безпілотники обстрілюють міста України без будь-якої причини», - написав тоді Трамп.
Кремль потім відреагував на різкі пости Трампа, пояснивши це «емоційним навантаженням усіх абсолютно».
Підхід президента США до процесу врегулювання війни між РФ і Україною речник Путіна Дмитро Пєсков назвав «збалансованим».
Газета Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня. Мета нових санкцій - змусити Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, на якому наполягає президент США. За даними джерела WSJ, остаточного рішення щодо нових санкцій проти Росії поки немає.
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