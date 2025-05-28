Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп про Путіна: Він грається з вогнем

 

Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував президента Росії Володимира Путіна.

«Чого Володимир Путін не розуміє, то це того, що якби не я, з Росією вже давно відбулося б багато справді поганих речей. І я маю на увазі справді погані. Він грається з вогнем!» - написав Трамп 27 травня у соціальній мережі Truth Social.

25 травня президент США також різко критикував Путіна у Truth Social - після чергового російського масованого удару по Україні.

«У мене завжди були дуже добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, але з ним щось трапилося. Він зовсім збожеволів! Він даремно вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети й безпілотники обстрілюють міста України без будь-якої причини», - написав тоді Трамп.

Кремль потім відреагував на різкі пости Трампа, пояснивши це «емоційним навантаженням усіх абсолютно».

Підхід президента США до процесу врегулювання війни між РФ і Україною речник Путіна Дмитро Пєсков назвав «збалансованим».

Газета Wall Street Journal повідомила з посиланням на джерела, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня. Мета нових санкцій - змусити Путіна піти на поступки, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню, на якому наполягає президент США. За даними джерела WSJ, остаточного рішення щодо нових санкцій проти Росії поки немає.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6758
  0,1051
 0,25
EUR
 1
 47,3104
  0,0154
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1512  0,04 0,10 41,7781  0,06 0,14
EUR 46,8615  0,09 0,19 47,6712  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7000  0,16 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес