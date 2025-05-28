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АНАЛІТИКА

Бізнес зможе забронювати більше працівників: пояснення Мінцифри

 

В Україні після змін у правилах бронювання компанії зможуть забронювати більше фахівців. Тепер до загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Раніше до загальної кількості військовозобов'язаних працівників зараховували лише тих, хто перебуває на військовому обліку. Тепер враховують і мобілізованих після 18 травня. Тобто, підприємство зможе забронювати більше людей.

Наприклад, якщо на обліку було 80 працівників, а ще 20 - мобілізовані після 18 травня, раніше можна було забронювати 40 (50% від 80). Тепер - 50 (50% від 100).

"Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії", - йдеться в повідомленні.

Хто може подати заявку на бронювання:

* юридичні особи або їхні філії;

* компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих;

* працівники мають бути офіційно працевлаштовані;

* у Реєстрі військовозобов'язаних має бути зазначено, що працівника "виключено з військового обліку" - тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.
За матеріалами: Економічна правда
 

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