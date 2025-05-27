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У Києві заперечують «крах співпраці» між США та ЄС у питанні санкцій
11:55 27.05.2025 |
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк спростував твердження про нібито розвал співпраці між США та Європейським Союзом у сфері санкційної політики.
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
Власюк відреагував на новину про те, що, за даними німецьких ЗМІ, відбувся "крах співпраці" між ЄС і США у сфері спільної боротьби проти ухилення Москви від санкцій.
Власюк не погодився з тим, що стався "крах співпраці", та запевнив, що взаємодія між партнерами триває, попри зміни у політичному контексті.
"Комунікую з американцями-санкційниками, і бачив їх двічі за три тижні на спільних робочих зустрічах в Європі, де обговорювали і обхід санкцій, і посилення санкцій. Чи той самий "імпульс", який був? Ні, але виключно в силу політичного контексту. Чи "розвал співпраці"? абсолютно точно ні", - переконує він.
Власюк підкреслив, що в межах санкційної коаліції продовжується активний обмін інформацією та ідеями.
За його словами, всі учасники процесу орієнтуються у планах одне одного: Велика Британія готує нові санкції, Євросоюз працює над 18-м пакетом, а США - над заходами, спрямованими проти "тіньового флоту" та схем обходу обмежень.
Водночас він звернув увагу, що ЄС буде важко досягти нового рішення щодо санкцій без підтримки США у питанні позиції Угорщини.
"Як і раніше, в межах санкційної коаліції відбувається багато обміну інформацією та ідеями. Всі приблизно в курсі планів інших", - підкреслив Власюк.
Нагадаємо, 25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.
За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня - але рішення не гарантоване.
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