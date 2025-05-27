США більше не співпрацює з ЄС у питаннях санкцій проти Росії, - ЗМІ

США та Євросоюз більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Suddeutsche Zeitung.

Зазначається, що Дональд Трамп розпустив спецгрупу KleptoCapture, яка займалася відстеженням активів російських олігархів.

"За інформацією Süddeutsche Zeitung, переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися. Про це йдеться у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося в Брюсселі 20 травня", - йдеться у статті.

Згідно з документом, глава санкційного комітету ЄС Девід О'Салліван заявив про "повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій":

"Більше немає ніяких "спільних контактів". Співпраця країн "Великої сімки" щодо цього також "втратила динаміку". Як європейці та американці мають намір домовитися про додатковий пакет санкцій за цих обставин, залишається загадкою. Тим паче, що деякі експерти вважають, що Трамп волів би відновити співпрацю з Росією якомога швидше", - наголосив Салліван.

Компанії ЄС також отримують прибуток від нелегального бізнесу з Росією

Згідно зі звітом, і О'Салліван, і директор Управління з координації розвідки ЄС Деніел Маркіч наголосили, що санкції мали істотний вплив на російську економіку. ЄС також домігся певних успіхів в експорті товарів військового призначення через треті країни, зокрема Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. Однак поставки через Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину, як і раніше, викликають проблеми, а Китай і Гонконг залишаються основними центрами ухилення від санкцій.

"Згідно зі звітом, на зустрічі в Брюсселі О'Салліван скаржився, що Китай несе відповідальність за "близько 80 відсотків випадків обходу правил", але продовжує заперечувати це. Однак компанії ЄС також отримують прибуток від нелегального бізнесу з Росією, що істотно послаблює позиції Єврокомісії в переговорах із третіми країнами", - пише видання.