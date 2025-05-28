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АНАЛІТИКА

Удари по виробництву БПЛА: у Підмосков'ї уражений завод «Кронштадт»

 

У Московській області (РФ) вибухи через атаку безпілотників, що розпочалася вночі, продовжують лунати й уранці. Одним з міст, де сталися влучання БПЛА, стало Дубна - там було уражене підприємство з виробництва дронів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на російське видання "Астра" та Telegram-канали.

В інтернеті вранці середи, 28 травня, були оприлюднені кадри із моментом влучання БПЛА по будівлі заводу "Кронштадт".

Як пишуть росЗМІ, про удари по даному підприємству розповіли мешканці підмосковної Дубни.

Зазначається, що завод "Кронштадт" спеціалізується, зокрема, на розробці та виробництві безпілотників.

На офіційному сайті підприємства вказується, що воно "понад 15 років розвиває власні інженерні та інформаційні технології в безпілотній індустрії, які затребувані на російському та світовому ринку".

Удари по виробництву БПЛА: у Підмосков'ї уражений завод «Кронштадт»

 

За непідтвердженими даними, на "Кронштадті" виробляють, серед іншого, ударно-розвідувальні БПЛА "Оріон".

Атаковане ще одне підприємство-розробник дронів

Також в росмедіа та у Telegram-каналах звертають увагу, що сьогодні у Московській області під удари БПЛА потрапили ключові у регіоні підприємства-виробники дронів.

Позаяк окрім "прильоту" по заводу "Кронштадт" у місті Дубна, також раніше була уражена територія технопарку "ЕЛМА" у Зеленограді (один з округів Москви). Там також сталася пожежа після вибуху. Російська сторона заявляє, що горів автомобіль, розташований на території об'єкта.

За даними ЗМІ, підприємство "ЕЛМА" також залучене у виробництво безпілотних систем. На сайті технопарку розповідається, що воно спеціалізується на "виробництві виробів електронної техніки, випуску контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, обробці різних матеріалів, науково-дослідній діяльності, сфері інформаційних технологій, виробництві товарів народного споживання".

Вибухи у Підмосков'ї та Москві 28 травня через атаку БПЛА

Wієї ночі, 28 травня, у кількох містах в Підмосков'ї лунали вибухи через роботу ППО на тлі атаки безпілотників. Місцева влада заявляла про нібито збиття БПЛА, які летіли у бік Москви.

Була призупинена робота московських аеропортів: "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський".

Про вибухи повідомляли, зокрема, у Подольську, Троїцьку та Раменському в Московській області.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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