Долар упав майже до семимісячного мінімуму після публікації даних про зайнятість

Долар США в понеділок наблизився до найнижчого рівня за сім місяців по відношенню до інших основних валют після того, як дані минулого тижня показали, що Федеральна резервна система може уповільнити темпи підвищення ставок, тоді як Китай, який знову відкриває свої кордони, підштовхнув найбільш ризиковані валюти.

Офшорний юань Китаю наблизився до найвищого рівня за п'ять місяців по відношенню до долара США, тоді як австралійський і новозеландський долари, які зазвичай вважаються більш ліквідними аналогами китайської валюти, різко зросли.

В останні три місяці 2022 року долар показав найбільші квартальні втрати за 12 років, в основному через впевненість інвесторів у тому, що ФРС не підніме ставки вище 5% із поточного діапазону 4,25%-4,50%, оскільки інфляція та економічне зростання уповільнюються.

Два окремі звіти в п'ятницю намалювали картину економіки, яка зростає і створює нові робочі місця, але в якій загальна активність схиляється у бік рецесії, спонукаючи трейдерів продавати долар по відношенню до низки валют.

Щомісячний звіт про зайнятість у п'ятницю показав збільшення кількості працівників, зайнятих у несільськогосподарському секторі, та уповільнення зростання заробітної плати - добрі новини для центрального банку США.

Окремий звіт Інституту управління постачання показав, що активність у сфері послуг скоротилася вперше за 2,5 роки у грудні. Невиробничий PMI від ISM становив 49,6, що є найслабшим показником з 2009 року, якщо не рахувати обвалу під час пандемії у 2020 році.

«Там, де це число з'явилося - маржа нижча за рівень беззбитковості 50 - це настільки негативне значення, що ви можете отримати для долара», - сказав глава відділу валютної стратегії РБК Адам Коул.

"Якби він був ще на 5 процентних пунктів нижче, то це була б очевидно глибока рецесія, яка історично зазвичай асоціювалася з сильнішим доларом по відношенню до всього, окрім єни та швейцарського франка", - сказав він.

Але оскільки дані щодо споживчої інфляції будуть опубліковані пізніше цього тижня, перспективи цінового тиску, як і раніше, залишаються в центрі уваги інвесторів.

ФРС підвищила процентні ставки на 50 базисних пунктів минулого місяця після чотирьох послідовних підвищень на 75 базисних пунктів минулого року, але заявила, що, ймовірно, триматиме процентні ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу, щоб приборкати інфляцію.

Ф'ючерси на фонди ФРС тепер показують, що інвестори вважають, що найбільш вірогідним результатом лютневого засідання ФРС є підвищення на 25 базисних пунктів.

Індекс долара, який вимірює долар США по відношенню до шести основних валют, востаннє знизився на 0,1% до 103,62, впавши на 1,15% у п'ятницю, коли інвестори перейшли на ризикованіші активи.

"Дані в п'ятницю дали ринку деяку надію на те, що, можливо, економіка США сповільнюється, і ФРС не потрібно додаткових обмежень", - сказав Мох Сіонг Сім, валютний стратег Bank of Singapore. «Але досі не прийнято рішення, чи ми дійсно рухаємося до сценарію м'якої посадки».

Проте ринок праці, як і раніше, напружений і, ймовірно, утримає ФРС від уповільнення темпів зростання найближчим часом, вважають аналітики.

У понеділок фунт стерлінгів знову був на підйомі, піднявшись на 0,55% до 1,2159 доларів після зростання на 1,5% у п'ятницю. Євро зріс на 0,28% до 1,0674 долара після зростання на 1,17% у п'ятницю. Японська єна стала винятком серед основних валют, знизившись на 0,2% до 132,33 доларів за долар.

Тим часом Китай продовжував скасовувати більшу частину своїх суворих правил нульового COVID щодо пересування, знову відкриваючи свої кордони.

Оптимізм із приводу швидкого відновлення економіки підштовхнув китайський офшорний юань до п'ятимісячних максимумів щодо долара у понеділок.

Австралійський долар виріс на цілих 1,03% до 0,695 долара, що є найвищим показником по відношенню до валюти США з 30 серпня, тоді як ківі востаннє виріс на 0,67% до 0,641 долара, коливаючись навколо найвищого рівня за три тижні.

В інших місцях бразильський реал ще не торгувався після того, як прихильників вкрай правого колишнього президента Жаїра Болсонару було заарештовано після вторгнення до Конгресу країни, президентського палацу та Верховного суду.