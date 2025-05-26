Microsoft заявляє, що її ШІ-модель Aurora може точно передбачати урагани, тайфуни та інші атмосферні явища

Компанія Microsoft розкрила нові деталі про свою нову метереологічну ШІ-модель Aurora, яка здатна з високою точністю передбачати якість повітря, урагани, тайфуни та інші атмосферні явища. За словами компанії, яка посилається на дослідження журналу Nature, ця система перевершує традиційні метеорологічні методи як за швидкістю, так і за точністю прогнозів.

За даними Microsoft, Aurora була навчена на понад мільйоні годин даних, отриманих із супутників, радарів, метеостанцій та комп'ютерних симуляцій. Завдяки цьому вона може адаптуватися до нових умов і прогнозувати конкретні погодні явища. Наприклад, у ході експериментів модель передбачила тайфун Доксурі за чотири дні до його фактичного удару по Філіппінах, перевершивши прогнози експертів.

Знімок показує, наскільки точно модель Aurora спрогнозувала рух тайфуну Доксурі

Крім того, Aurora успішно передбачила піщану бурю в Іраку у 2022 році та перевершила Національний центр ураганів США у прогнозуванні траєкторій тропічних циклонів. Важливо, що ця модель працює значно швидше за традиційні системи, генеруючи прогнози за секунди, тоді як звичайні методи потребують годин обчислень на суперкомп'ютерах.

Microsoft вже інтегрувала Aurora у свій погодний застосунок MSN Weather через спеціальну модель. Він може створювати погодинні прогнози і додавати додаткові параметри погоди, включно з опадами і рухом хмар.