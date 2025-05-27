Долар США стабільний до фунта, зміцнюється до євро та єни

Курс долара США стабільний у парі з фунтом стерлінгів, дорожчає до євро і помітно зміцнюється до японської єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,35%.

Трейдери продовжують стежити за новинами міжнародної торгівлі. Минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп рекомендував запровадити мито на імпорт товарів з ЄС у розмірі 50% з 1 червня, проте згодом погодився відтермінувати запровадження цих тарифів до 9 липня.

Непослідовність зовнішньоторговельної політики Вашингтона чинить негативний вплив на динаміку американської валюти в останні місяці.

Євро за даними на 13:49 EET торгується по $1,1364 порівняно з $1,1389 на закриття торгів у понеділок.

Нормалізація відсоткових ставок у єврозоні, можливо, не закінчена, заявив глава Банку Франції та член ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ) Франсуа Віллеруа де Гало.

"Ця нормалізація, ймовірно, не завершена, і, найімовірніше, ми побачимо це на засіданні нашої (ЄЦБ - ІФ-У) ради керуючих наступного тижня", - цитує його виступ Reuters.

Споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського Союзу, у травні збільшилися на 0,6% у річному вираженні, йдеться в опублікованому у вівторок звіті Національного статистичного управління Insee, який представив попередні дані.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 0,9% у квітні.

Консенсус-прогноз аналітиків, підготовлений Trading Economics, передбачав збереження темпу інфляції на рівні попереднього місяця.

Віллеруа де Гало назвав нові дані "вельми надихаючим свідченням дезінфляції в дії".

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3561 проти $1,3563 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни зріс до 144,12 порівняно з 142,85 єни наприкінці попередніх торгів.

Тиск на єну чинить падіння прибутковостей наддовгих японських держоблігацій після повідомлення Reuters із посиланням на джерела про те, що влада країни розглядає можливість скорочення випуску таких паперів.

Проти офшорного юаня долар піднявся до 7,1899 з 7,1767 юаня напередодні.

