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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Гендиректор Nvidia назвав політику Трампа щодо реіндустріалізації «далекоглядною»
09:47 26.05.2025 |
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг в суботу похвалив зусилля президента США Дональда Трампа з розвитку американських технологій.
Про це повідомляє Reuters.
За останні тижні Nvidia оголосила про низку партнерств у Саудівській Аравії та ОАЕ після того, як адміністрація Трампа скасувала правило, запроваджене попереднім президентом Джо Байденом, яке обмежувало експорт чіпів штучного інтелекту.
Хуанг, який раніше називав контроль «провалом», сказав, що президент Дональд Трамп хотів, щоб американські фірми «виграли».
"Американські технологічні компанії були дуже успішними в Китаї чотири роки тому, ми втратили близько 50% частки ринку, а конкуренти зросли", - сказав він.
Хуанг сказав, що багато політик, пов'язаних з реіндустріалізацією, були «дуже далекоглядними».
"Виробництво в Сполучених Штатах, захист нашого ланцюга поставок, реальна стійкість, надлишковість і різноманітність нашого виробничого ланцюга поставок - все це чудово", - сказав він.
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