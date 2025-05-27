Visa обійшла Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні – НБУ

Кількість карток оператора платіжної системи Visa за перший квартал 2025 року зросла на 5,62 млн, або на 8,8%, тоді як її основного конкурента - Mastercard - зменшилася на 0,2 млн, або на 0,3%, в результаті за показником загальної кількості карток в обігу Visa вперше за тривалий час обійшла Mastercard.

Згідно з даними Національного банку України, на 1 квітня в обігу було 69,22 млн карток Visa та 67,75 млн Mastercard, а їх частка на ринку склала 50,4% проти 49,3%, тоді як на початок року - 48,2% проти 51,5%, а на 1 квітня 2024 року - 45,3% на 54,3%.

В той же час за кількістю активних карток (хоча б одна видаткова операція за останній місяць) Mastercard на початок квітня все ще випереджала Visa, хоча відставання між ними скоротилося до мінімуму: 29,94 млн проти 29,32 млн, тоді як на початок року ці показники становили 30,07 млн проти 28,48 млн, а на початок квітня 2024 року - 29,85 млн проти 22,65 млн.

Частка Mastercard за активними картками на ринку на 1 квітня становила 50,3%, тоді як Visa - 49,3%, а національної платіжної системи "Простір" - трохи більше 0,3%.

Згідно з статистикою НБУ, за місячним обсягом та кількістю безготівкових операцій в Україні Visa обійшла Mastercard ще в листопаді-грудні 2024 року, а в березні цього року розрив тільки зріс: 409 млн операцій на 198,0 млрд грн проти 346 млн операцій 183,9 млрд грн, хоча в отриманні готівки Mastercard ще попереду - 21 млн операцій на 114,1 млрд грн проти 17 млн операцій на 90,9 млрд грн.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року віртуальний monobank, другий за кількістю емітованих карток в Україні, вирішив перевести переважну кількість клієнтів з Mastercard на Visa.

Кількість діючих платіжних карток в Україні за січень-березень 2025 року збільшилася на 4,1%, або на 5,42 млн, - до 137,4 млн карток, тоді як приріст активних становив лише 1,2%, або 0,71 млн, - до 59,4 млн карток.

Державний ПриватБанк утримує лідерську позицію на ринку: з початку року він збільшив кількість діючих платіжних карток на 2,6%, або на 1,49 млн, - до 58,17 млн шт., зокрема, активних - на 1,4%, або на 0,44 млн, до 31,97 млн шт.

У той же час в Універсал Банку (mono), який 2024 року вийшов на друге місце та потрохи наздоганяв ПриватБанк, у першому кварталі цього року кількість активних карток вперше зменшилася на 0,6%, або на 0,06 млн, - до 9,72 млн, хоча загальна кількість карток в обігу зросла на 4,1%, або на 0,94 млн, - до 24,18 млн.

Ощадбанк, як замикає трійку лідерів за кількістю карток, за перші три місяці збільшив їх кількість на 8,4%, або на 1,49 млн, - до 19,22 млн шт., та другий з приросту активних карток - на 2,9%, або на 0,23 млн, до 8,00 млн шт.