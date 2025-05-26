Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини

Засновник Valve Гейб Ньюелл підтримав новий стартап Starfish Technologies, який розробляє мозково-компʼютерні інтерфейси (BCI) для лікування неврологічних розладів. Про це пише TechSpot.

Starfish Technologies ніяк не пов'язана з ігровою індустрією - нова компанія зосереджена на медичних застосуваннях. Її перші чипи мають зʼявитися вже до кінця 2025 року. Розробники працюють над мініатюрними, енергоефективними й бездротовими імплантами, що зможуть зчитувати та стимулювати активність одразу в кількох ділянках мозку.

Технологія орієнтована на розлади, повʼязані з порушенням нейронного звʼязку, наприклад хвороба Паркінсона. Starfish шукає партнерів серед фахівців з бездротової енергопередачі, нейроінтерфейсів і комунікаційних систем.

Раніше Valve вже досліджувала мозкові імпланти в ігровому контексті, а інтерес до технології демонструють також Sony, Tencent та Apple. Однак Starfish спершу хоче зосередитися саме на медичних сценаріях використання.

Starfish вже оприлюднила технічні характеристики свого чипа. Пристрій має розміри 2×4 мм і споживає лише 1,1 мВт енергії під час стандартного запису. Він здатен записувати активність мозку (спайки та локальні польові потенціали) з 16 каналів водночас на частоті 18,75 кГц, використовуючи 32 електроди. Також чип підтримує електростимуляцію, має вбудовані засоби для моніторингу імпедансу, вимірювання напруги під час стимуляції та цифрову обробку сигналів, що дозволяє працювати через низькошвидкісні бездротові інтерфейси. Виробництво чипа здійснюється за техпроцесом TSMC 55 нм.

До речі, головним конкурентом Starfish є компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском. Neuralink уже випробовує свої BCI-системи на людях - перший пацієнт отримав імплант у січні 2024 року, а станом на зараз його функціональність збережена, попри деяке від'єднання частини ниток.

Neuralink використовує більш масивний імплант із 1024 електродами, що споживає близько 6 мВт потужності та потребує періодичної бездротової зарядки. Компанія орієнтується як на медичні, так і на експериментальні сценарії застосування мозкових інтерфейсів.