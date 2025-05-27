Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд продовжив до 5 років період пільгового кредитування для бізнесу в зонах високого воєнного ризику

16:31 27.05.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет міністрів продовжив період пільгового кредитування під 1% річних для бізнесу у зонах високого воєнного ризику з двох до п'яти років за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Ми розширили термін, впродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п'ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток, - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За новими умовами пільгова ставка 1% річних для інвестиційних кредитів діятиме протягом перших п'яти років кредитування, після чого становитиме 5% річних.

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають бойових дій, регулярних атак чи перебувають у безпосередній близькості до фронту. Серед них - окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У міністерстві підкреслили, що зони високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "5-7-9%". З початку 2025 року бізнес отримав 11,2 тисячі пільгових кредитів на загальну суму 35,4 млрд грн, з них 7,5 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6758
  0,1051
 0,25
EUR
 1
 47,3104
  0,0154
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1512  0,04 0,10 41,7781  0,06 0,14
EUR 46,8615  0,09 0,19 47,6712  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7000  0,16 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес