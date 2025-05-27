Уряд продовжив до 5 років період пільгового кредитування для бізнесу в зонах високого воєнного ризику

Кабінет міністрів продовжив період пільгового кредитування під 1% річних для бізнесу у зонах високого воєнного ризику з двох до п'яти років за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Ми розширили термін, впродовж якого компанії у зонах високого воєнного ризику зможуть виплачувати кредит саме під 1%. Відтепер це п'ять років замість двох. Це більше стабільності для бізнесу і більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток, - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За новими умовами пільгова ставка 1% річних для інвестиційних кредитів діятиме протягом перших п'яти років кредитування, після чого становитиме 5% річних.

До зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають бойових дій, регулярних атак чи перебувають у безпосередній близькості до фронту. Серед них - окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У міністерстві підкреслили, що зони високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "5-7-9%". З початку 2025 року бізнес отримав 11,2 тисячі пільгових кредитів на загальну суму 35,4 млрд грн, з них 7,5 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.