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Європейські ринки акцій впевнено зростають, німецький DAX оновив рекорд
14:14 27.05.2025 |
Європейські ринки акцій зростають у вівторок на тлі збереження оптимізму інвесторів щодо перспектив торговельних переговорів Євросоюзу і США, німецький DAX оновив внутрішньоденний рекорд.
Минулої п'ятниці американський президент Дональд Трамп рекомендував запровадити мито на імпорт товарів з Євросоюзу в розмірі 50% з 1 червня. Однак на вихідних Трамп під час розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн погодився надати ЄС відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.
Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:55 EET піднявся на 0,62%, до 553,91 пункту.
Британський FTSE 100 додав 1,06%, німецький DAX - 0,8%, французький CAC 40 - 0,28%, італійський FTSE MIB - 0,64%, іспанський IBEX 35 - 0,2%.
Котирування акцій оборонних компаній Європи впевнено зростають у вівторок. За даними газети The Wall Street Journal, Трамп може вже цього тижня запровадити нові санкції щодо Росії. Одне з джерел видання повідомило, що президент США "втомився від мирних переговорів" і "подумує про те, щоб відмовитися від них".
Раніше Трамп, виступаючи перед журналістами в Нью-Джерсі, заявив, що, "безумовно", роздумує над введенням додаткових санкцій щодо Росії.
Акції німецьких оборонних підрядників Hensoldt, Renk Group і Rheinmetal подорожчали на 3,5%, 2,8% і 2,3% відповідно під час торгів, французької Thales - на 1,6%, італійської Leonardo - на 2,6%.
Ринкова вартість британської машинобудівної компанії Rolls-Royce зросла на 2,6%.
Статдані, опубліковані у вівторок, показали уповільнення інфляції у Франції в травні до мінімуму з грудня 2020 року. Зростання споживчих цін, гармонізованих зі стандартами Європейського союзу, у травні сповільнилося до 0,6% у річному вираженні з 0,9% у квітні, повідомило Національне статистичне управління Insee, яке представило попередні дані. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав збереження інфляції на рівні попереднього місяця, за даними Trading Economics.
Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в травні піднявся до 94,8 пункту порівняно з переглянутими 93,8 пункту місяцем раніше, повідомила Єврокомісія. Експерти в середньому прогнозували збільшення показника до 94 пунктів.
До числа лідерів зростання серед компонентів індексу Stoxx Europe 600 у вівторок входять акції інвесткомпанії Bridgepoint Group (+6%), постачальника устаткування і послуг для гірничодобувної та будівельної галузей FLSmidth & Co. A/S (+4%), а також International Consolidated Airlines Group (+3,9%).
Помітне зниження демонструють папери A.P. Moeller-Maersk (-2,4%), E.ON (-1,6%), Rio Tinto (-1,1%).
Ринкова вартість німецької промислової групи Thyssenkrupp, яка оголосила напередодні про намір поступово виділити всі основні сегменти бізнесу і відкрити їх для сторонніх інвестицій, опустилася на 1,6%.
Котирування акцій європейських автовиробників змінюються різноспрямовано після публікації квітневих даних про продажі машин в ЄС. Реалізація автомобілів у регіоні минулого місяця збільшилася на 1,3% порівняно з квітнем минулого року. Продажі Volkswagen (VW) зросли на 2,9%, Bayerische Motoren Werke AG - на 9,8%, Mercedes-Benz - на 0,7%, Renault - на 1,1%, Stellantis - знизилися на 1,1%.
Акції VW додають у ціні 0,8%, BMW - 0,3%, Mercedes-Benz - 0,6%, папери Stellantis і Renault втрачають 4,4% і 0,2%.
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