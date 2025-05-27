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ФОПи становлять 11% від загальної суми вкладів фізосіб у банках України - Фонд гарантування

15:58 27.05.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Фізичні особи-підприємці становлять 11% від загальної суми вкладів фізосіб у банках України.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.

Зазначається, що станом на 1 травня 2025 року фізичні особи-підприємці тримають у банках 157 млрд грн. При цьому ФОПи складають лише 3,2% від загальної кількості вкладників. Ці показники залишаються стабільними протягом останніх місяців.

У Фонді зауважують, що кошти ФОПів, як і вклади звичайних громадян, захищені гарантіями Фонду. Це стосується як поточних банківських рахунків підприємців, так і інших рахунків, які вони відкривають для особистих потреб. На час воєнного стану діє 100% відшкодування коштів фізичних осіб-підприємців у разі банкрутства банку.

«І це - один із кроків Фонду в напрямі наближення до норм і практик Європейського Союзу, якими передбачено гарантування вкладів не тільки фізичних, а й юридичних осіб. Тобто в разі неплатоспроможності банку підприємець може розраховувати на відшкодування від Фонду, що надважливо для мікро й малого бізнесу з точки зору впевненості підприємців-фізосіб у збереженні своїх коштів», - зазначила заступниця директорки-розпорядниці Фонду Вікторія Степанець.
 

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