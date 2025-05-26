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NVIDIA готує дешевший чип Blackwell для Китаю через експортні обмеження США
14:15 26.05.2025 |
NVIDIA планує випустити новий графічний процесор на архітектурі Blackwell спеціально для Китаю. Його вартість становитиме приблизно $6500-8000 - помітно нижче за заборонену модель H20, яка коштує $10 000-12 000, повідомляє Reuters.
Новий GPU, орієнтований на серверне використання, отримає спрощену конфігурацію: він не потребуватиме дорогого пакування CoWoS від TSMC і замість пам'яті HBM використовуватиме GDDR7. Це дозволяє компанії знизити собівартість і залишитись у межах американських експортних вимог, які обмежують пропускну здатність памʼяті на рівні 1.7-1.8 ТБ/с.
Китай залишається ключовим ринком для NVIDIA, на який припадає 13% її річного виторгу. Через санкції компанія вже втратила половину частки ринку в країні - з 95% у 2022 році до 50% нині. Основним конкурентом залишається Huawei з чипами Ascend 910B.
Очікується, що виробництво нового GPU стартує вже в червні, а ще одну модель на архітектурі Blackwell для Китаю NVIDIA готує на вересень. Остаточна назва чипа наразі невідома.
Нагадаємо, уряд США у квітні повідомив NVIDIA, що чип H20 тепер потребує експортної ліцензії для постачання в Китай на невизначений термін. Обмеження пов'язані з побоюваннями, що чип може бути використаний у китайських суперкомп'ютерах. Після цього оголошення акції NVIDIA знизилися на 6%, і це спричинило падіння акцій інших виробників чипів у США та Азії, зокрема AMD.
До речі, гендиректор NVIDIA вважає експортні обмеження США на чипи для Китаю провалом. За словами Дженсен Хуанга, обмеження завдали більшої шкоди самим американським компаніям, ніж китайським конкурентам.
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