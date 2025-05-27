Мінфін розмістив потенційні 4-річні бенчмарк-ОВДП під 14,85% річних завдяки високому попиту

Міністерство фінансів у вівторок запропонувало новий випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 18 квітня 2029 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов'язкових резервів, та завдяки високому попиту з боку банків змогло встановити ставку відсікання на рівні 14,85% річних, а середньозважена склала 14,56% річних.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 10 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 41,18 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 13,9% до 15,8% річних, було задоволено 53 заявок із 89.

Останній аукціон із розміщення бенчмарк-ОВДП відбувся 8 квітня, і тоді трохи "коротші" папери із погашенням 25 жовтня 2028 року були розміщені із середньозваженою ставкою 14,81%, а ставка відсікання склала 14,95% річних.

На інших двох аукціонах 20-міс. та 35-міс. облігації були продані за тією ж дохідністю, що й тиждень тому - відповідно 17,1% та 17,8% річних. Попит на них впав порівняно із попереднім тижнем в 2,3 та 1,6 разів - до 0,19 млрд грн та 1,52 млрд грн, тоді як пропозиція була збережена по 5 млрд грн на кожному аукціоні.

Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 11,89 млрд грн порівняно із 8,11 млрд грн у минулий вівторок.





Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 63* 64 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000235378 Дорозміщення

UA4000234413 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 27.05.2025 27.05.2025 Дата оплати за придбані облігації 28.05.2025 28.05.2025 Дата оплати відсотків 20.08.2025 16.07.2025 Дата оплати відсотків 18.02.2026 14.01.2026 Дата оплати відсотків 19.08.2026 15.07.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.65 83.05 Номінальний рівень дохідності, % 16.33 16.61 Термін обігу (днів) 448 595 Дата погашення 19.08.2026 13.01.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 8 064 208 000 194 207 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 194 207 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 17 710 861 000 8 032 117 000 Кількість поданих заявок, шт. 25 5 Кількість задоволених заявок, шт. 25 5 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 5 214 752 379.36 204 553 223.85 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 65 66 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000235196 Первинне

розміщення

UA4000235642 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 10 000 000 Дата розміщення 27.05.2025 27.05.2025 Дата оплати за придбані облігації 28.05.2025 28.05.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 22.10.2025 Дата оплати відсотків 15.04.2026 22.04.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 21.10.2026 Дата оплати відсотків 14.04.2027 21.04.2027 Дата оплати відсотків 13.10.2027 20.10.2027 Дата оплати відсотків 12.04.2028 19.04.2028 Дата оплати відсотків 18.10.2028 Дата оплати відсотків 18.04.2029 Розмір купонного платежу на одну облігацію 89.00 72.80 Номінальний рівень дохідності, % 17.80 14.56 Термін обігу (днів) 1 050 1 421 Дата погашення 12.04.2028 18.04.2029 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 520 293 000 41 183 261 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 520 293 000 10 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 19 039 027 000 10 000 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 13 89 Кількість задоволених заявок, шт. 13 53 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 15.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 13.90 Встановлена дохідність, % 17.80 14.85 Середньозважена дохідність, % 17.80 14.56 Надходження до бюджету 1 550 505 593.15 10 137 149 250.00 * - військові облігації Дані: Мінфін України



