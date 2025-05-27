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Мінфін розмістив потенційні 4-річні бенчмарк-ОВДП під 14,85% річних завдяки високому попиту
Міністерство фінансів у вівторок запропонувало новий випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 18 квітня 2029 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов'язкових резервів, та завдяки високому попиту з боку банків змогло встановити ставку відсікання на рівні 14,85% річних, а середньозважена склала 14,56% річних.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 10 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 41,18 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 13,9% до 15,8% річних, було задоволено 53 заявок із 89.
Останній аукціон із розміщення бенчмарк-ОВДП відбувся 8 квітня, і тоді трохи "коротші" папери із погашенням 25 жовтня 2028 року були розміщені із середньозваженою ставкою 14,81%, а ставка відсікання склала 14,95% річних.
На інших двох аукціонах 20-міс. та 35-міс. облігації були продані за тією ж дохідністю, що й тиждень тому - відповідно 17,1% та 17,8% річних. Попит на них впав порівняно із попереднім тижнем в 2,3 та 1,6 разів - до 0,19 млрд грн та 1,52 млрд грн, тоді як пропозиція була збережена по 5 млрд грн на кожному аукціоні.
Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 11,89 млрд грн порівняно із 8,11 млрд грн у минулий вівторок.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|63*
|64
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000235378
|Дорозміщення
UA4000234413
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|27.05.2025
|27.05.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|28.05.2025
|28.05.2025
|Дата оплати відсотків
|20.08.2025
|16.07.2025
|Дата оплати відсотків
|18.02.2026
|14.01.2026
|Дата оплати відсотків
|19.08.2026
|15.07.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.65
|83.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.33
|16.61
|Термін обігу (днів)
|448
|595
|Дата погашення
|19.08.2026
|13.01.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|8 064 208 000
|194 207 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|194 207 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|17 710 861 000
|8 032 117 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|25
|5
|Кількість задоволених заявок, шт.
|25
|5
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|5 214 752 379.36
|204 553 223.85
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|65
|66
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000235196
|Первинне
розміщення
UA4000235642
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|10 000 000
|Дата розміщення
|27.05.2025
|27.05.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|28.05.2025
|28.05.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|22.10.2025
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|22.04.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|21.10.2026
|Дата оплати відсотків
|14.04.2027
|21.04.2027
|Дата оплати відсотків
|13.10.2027
|20.10.2027
|Дата оплати відсотків
|12.04.2028
|19.04.2028
|Дата оплати відсотків
|18.10.2028
|Дата оплати відсотків
|18.04.2029
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|89.00
|72.80
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.80
|14.56
|Термін обігу (днів)
|1 050
|1 421
|Дата погашення
|12.04.2028
|18.04.2029
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 520 293 000
|41 183 261 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 520 293 000
|10 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|19 039 027 000
|10 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|13
|89
|Кількість задоволених заявок, шт.
|13
|53
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|15.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|13.90
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|14.85
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|14.56
|Надходження до бюджету
|1 550 505 593.15
|10 137 149 250.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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