У золота новий рекорд вартості

Ціна золота піднялося до рекордного рівня, оскільки ескалація геополітичної напруженості та ставки на подальше зниження ставок у США додали імпульсу найкращим річним показникам за останні чотири десятиліття.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна на золото в злитках піднялася більш ніж на 1,5% до 4 400 за унцію, перевищивши попередній рекорд у 4381 долар за унцію, встановлений у жовтні.

Трейдери роблять ставки на те, що Федеральний резерв двічі знизить процентні ставки в 2026 році. Нижчі ставки, як правило, є сприятливим фактором для дорогоцінних металів, які не приносять відсотків.

Геополітична напруга також посилила привабливість золота і срібла як безпечних активів.

США посилили нафтову блокаду проти Венесуели, збільшивши тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро, а Україна вперше атакувала нафтовий танкер з російського тіньового флоту в Середземному морі.

Обидва дорогоцінні метали наближаються до найсильнішого річного зростання з 1979 року.

Агресивні кроки Трампа з переформатування світової торгівлі, а також його погрози незалежності центрального банку США додали палива до бурхливого зростання на початку цього року.

Інвестори також відіграли важливу роль у зростанні цін на золото, частково завдяки так званій торгівлі знеціненням - відмові від суверенних облігацій та валют, в яких вони номіновані, через побоювання, що їхня вартість з часом знизиться через стрімке зростання рівня боргу.

Ціни на інші дорогоцінні метали також зросли. Срібло подорожчало на 3,4% - досягнувши рекордного рівня трохи нижче 70 доларів за унцію, - а паладій зріс на 5%. Платина подорожчала восьмий день поспіль і вперше з 2008 року торгувалася вище 2000 доларів.

Золото швидко відновилося після падіння з піку в жовтні, коли зростання вважалося перегрітим, і зараз має всі шанси зберегти ці прибутки в наступному році.

Goldman Sachs Group Inc. є одним з декількох банків, які прогнозують подальше зростання цін у 2026 році, випускаючи базовий сценарій у 4900 доларів за унцію з ризиками зростання.