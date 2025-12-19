Фінансові новини
- |
- 19.12.25
- |
- 16:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Темпи кредитування бізнесу зросли на 35% за рік - фінансовий звіт НБУ
Щорічне зростання чистих гривневих кредитів бізнесу прискорилося до 35%, а роздрібного кредитування - до 33%.
Такі дані навів на брифінгу, присвяченому презентації Звіту про фінансову стабільність, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає кореспондент Укрінформу.
За словами посадовця, банки активно кредитують підприємства різних розмірів, форм власності та галузей. Завдяки цьому щорічне зростання чистих гривневих кредитів бізнесу прискорилося до 35%.
«Так само досить високими темпами банки нарощують портфелі роздрібних позик. Нині цей показник - близько 33% у річному вимірі в усіх сегментах. Загалом завдяки жвавому кредитуванню цьогоріч вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ зросло проникнення кредитів бізнесу в економіку», - констатував Ніколайчук.
Однак в НБУ вважають, що кредитне проникнення все ще залишається досить низьким, що залишає суттєвий простір для нарощування кредитування високими темпами без надмірного посилення ризиків для фінансової стабільності.
«Цьому сприяють фінансові показники бізнесу та низька закредитованість населення. І, звісно, підтримці цьогорічної тенденції та, сподіваємося, подальшому нарощуванню кредитування сприяють Стратегія розвитку кредитування і Стратегія розвитку іпотечного кредитування, які були затверджені та втілюються регуляторами фінансового сектору», - пояснив перший заступник голови Нацбанку.
При цьому якість кредитів, за оцінками НБУ, залишається дуже доброю, що дозволяє банкам утримувати помірними кредитні ставки та зберігати доступність позик без накопичення кредитних ризиків.
«Майже щомісяця ми оновлюємо рекорди за показником частки непрацюючих кредитів у загальному кредитному портфелі банків, який вже опустився нижче 25%», - додав Ніколайчук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
|Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото і срібло наблизились до рекордних максимумів
|Binance завершує рік з рекордними $7 трлн спотових і $25 трлн ф’ючерсних обсягів та платить $5 млн за розкриття шахраїв
|НБУ закликав скасувати воєнний мораторій на врегулювання проблемної іпотеки
|Темпи кредитування бізнесу зросли на 35% за рік - фінансовий звіт НБУ
|Долар США зміцнюється до євро та єни, дешевшає до фунта після засідання Банку Англії
|У листопаді ФГВФО виплатив вкладникам понад 31 мільйон гривень
Бізнес
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші