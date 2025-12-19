Авторизация

Темпи кредитування бізнесу зросли на 35% за рік - фінансовий звіт НБУ

09:20 19.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Щорічне зростання чистих гривневих кредитів бізнесу прискорилося до 35%, а роздрібного кредитування - до 33%.

Такі дані навів на брифінгу, присвяченому презентації Звіту про фінансову стабільність, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає кореспондент Укрінформу.

За словами посадовця, банки активно кредитують підприємства різних розмірів, форм власності та галузей. Завдяки цьому щорічне зростання чистих гривневих кредитів бізнесу прискорилося до 35%.

«Так само досить високими темпами банки нарощують портфелі роздрібних позик. Нині цей показник - близько 33% у річному вимірі в усіх сегментах. Загалом завдяки жвавому кредитуванню цьогоріч вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ зросло проникнення кредитів бізнесу в економіку», - констатував Ніколайчук.

Однак в НБУ вважають, що кредитне проникнення все ще залишається досить низьким, що залишає суттєвий простір для нарощування кредитування високими темпами без надмірного посилення ризиків для фінансової стабільності.

«Цьому сприяють фінансові показники бізнесу та низька закредитованість населення. І, звісно, підтримці цьогорічної тенденції та, сподіваємося, подальшому нарощуванню кредитування сприяють Стратегія розвитку кредитування і Стратегія розвитку іпотечного кредитування, які були затверджені та втілюються регуляторами фінансового сектору», - пояснив перший заступник голови Нацбанку.

При цьому якість кредитів, за оцінками НБУ, залишається дуже доброю, що дозволяє банкам утримувати помірними кредитні ставки та зберігати доступність позик без накопичення кредитних ризиків.

«Майже щомісяця ми оновлюємо рекорди за показником частки непрацюючих кредитів у загальному кредитному портфелі банків, який вже опустився нижче 25%», - додав Ніколайчук.
