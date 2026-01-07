Фінансові новини
- |
- 07.01.26
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,68 грн/$1
12:40 07.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 січня 2026 року.
|Показник
|06.01.2026
|07.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.5517
|42.6766
|0.29
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
|В Офісі президента опублікували текст Паризької декларації «Коаліції охочих»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НБУ в грудні оштрафував п’ять банків
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,68 грн/$1
|Новий голова НКЦПФР Семенюк приступив до виконання обов’язків
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴16,2 мільярда
|ЕКА почало приймати заяви на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу: як подати
|Криза у Венесуелі підштовхнула ціни на золото до тижневого піку
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group