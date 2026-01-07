Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розмістив ОВДП на ₴16,2 мільярда

09:39 07.01.2026 |

Фінанси

Міністерство фінансів України 6 січня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴16,2 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"16,2 млрд грн залучено до державного бюджету сьогодні під час перших у 2026 році аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 3,7 року з дохідністю 14,6% річних (середньозважена - 14,44%). Інвестори придбали цих паперів на 5,2 млрд грн.

Значні обсяги коштів також залучено від розміщення облігацій строком 3 роки з дохідністю 17,8% річних - 4,6 млрд грн, а також паперів строком 1,7 року з дохідністю 17,1% річних, які принесли бюджету 3,9 млрд грн.

Облігації строком 1,1 року з дохідністю 16,35% річних забезпечили 2,5 млрд грн надходжень до бюджету.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

