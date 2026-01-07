Мінфін розмістив ОВДП на ₴16,2 мільярда

Міністерство фінансів України 6 січня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету ₴16,2 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"16,2 млрд грн залучено до державного бюджету сьогодні під час перших у 2026 році аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 3,7 року з дохідністю 14,6% річних (середньозважена - 14,44%). Інвестори придбали цих паперів на 5,2 млрд грн.

Значні обсяги коштів також залучено від розміщення облігацій строком 3 роки з дохідністю 17,8% річних - 4,6 млрд грн, а також паперів строком 1,7 року з дохідністю 17,1% річних, які принесли бюджету 3,9 млрд грн.

Облігації строком 1,1 року з дохідністю 16,35% річних забезпечили 2,5 млрд грн надходжень до бюджету.



