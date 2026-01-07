Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ в грудні оштрафував п’ять банків

Національний банк України у грудні 2025 року застосував до п'яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомила пресслужба регулятора, передає Укрінформ

Зазначається, що у грудні 2025 року за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), валютного законодавства Національний банк України застосував заходи впливу до: 

  • АТ "МІБ" - штраф у розмірі 13,515 млн грн за неналежне застосовування ризик-орієнтованого підходу та перевірку клієнтів, зокрема тих, ризик ділових відносин з якими є високим; крім того, банк несвоєчасно надавав інформацію та документи на запит НБУ. Ще один штраф, на 1 млн грн, ця установа отримала за порушення у сфері валютного нагляду. Крім того, регулятор надав банку письмове застереження. 
  • АТ "Таскомбанк" отримало штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов'язані з клієнтами, та за невиконання банком обов'язку встановити високий рівень ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції); а також за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Крім того, регулятор надав банку письмові застереження. 
  • АТ "Ощадбанк" - штраф у розмірі 5,5 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а також за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Крім того, регулятор надав банку письмове застереження. 
  • АТ "Мотор-Банк" отримало штраф у розмірі 3 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід. 
  • АБ "Кліринговий дім" - штраф у розмірі 200 тис. грн за недотримання банком заборони повідомляти про одержане рішення СУО. 
  • ПТ "ЕВ.РО.ЛОМБАРД "ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ" - штраф у розмірі 595 тис. грн. 
  • ТОВ "ФК Голдана Плюс", ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" - штрафи в розмірі 340 тис. грн кожній установі за неналежне виконання установами обов'язку подавати в повному обсязі на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. 
  • ТОВ "ФК "Аксіома" отримало штраф у розмірі 200 тис. грн за надання на запит інспекційної групи Національного банку копій фрагментів даних відеоархіву за конкретні проміжки часу з порушенням строку, встановленого в запиті інспекційної групи Національного банку. 
  • ТОВ "ФК "Центрофінанс" - штраф у розмірі 200 тис. грн за незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів. 
  • ТОВ "Лайт Фінанс" отримало штраф у розмірі 51 тис. грн за неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ. 
    •
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,7155
    		  0,1521
    		 0,36
    EUR
    		 1
    		 49,9216
    		  0,1224
    		 0,25

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
    EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
    EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес