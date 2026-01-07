НБУ в грудні оштрафував п’ять банків

Національний банк України у грудні 2025 року
застосував до п'яти банків і шести небанківських фінансових установ
заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового
моніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомила пресслужба регулятора, передає Укрінформ.
Зазначається,
що у грудні 2025 року за порушення вимог законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), валютного законодавства Національний банк України застосував заходи впливу до:
АТ "МІБ"
- штраф у розмірі 13,515 млн грн за неналежне застосовування
ризик-орієнтованого підходу та перевірку клієнтів, зокрема тих, ризик
ділових відносин з якими є високим; крім того, банк несвоєчасно надавав
інформацію та документи на запит НБУ. Ще один штраф, на 1 млн грн, ця
установа отримала за порушення у сфері валютного нагляду. Крім того,
регулятор надав банку письмове застереження. АТ "Таскомбанк"
отримало штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання банком
обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід,
ураховуючи відповідні критерії ризику, пов'язані з клієнтами, та за
невиконання банком обов'язку встановити високий рівень ризику ділових
відносин клієнтам, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та
інші обмежувальні заходи (санкції); а також за неналежне виконання
банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Крім того,
регулятор надав банку письмові застереження. АТ "Ощадбанк"
- штраф у розмірі 5,5 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку
застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та обов'язку
щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а також за неналежне
виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів.
Крім того, регулятор надав банку письмове застереження. АТ "Мотор-Банк"
отримало штраф у розмірі 3 млн грн за неналежне виконання банком
обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне
виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності
ризик-орієнтований підхід. АБ "Кліринговий дім" - штраф у розмірі 200 тис. грн за недотримання банком заборони повідомляти про одержане рішення СУО. ПТ "ЕВ.РО.ЛОМБАРД "ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ" - штраф у розмірі 595 тис. грн. ТОВ "ФК Голдана Плюс", ТОВ "ФК "Форвард Фінанс"
- штрафи в розмірі 340 тис. грн кожній установі за неналежне виконання
установами обов'язку подавати в повному обсязі на запити Національного
банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або
витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог
законодавства у сфері ПВК/ФТ. ТОВ "ФК "Аксіома" отримало
штраф у розмірі 200 тис. грн за надання на запит інспекційної групи
Національного банку копій фрагментів даних відеоархіву за конкретні
проміжки часу з порушенням строку, встановленого в запиті інспекційної
групи Національного банку. ТОВ "ФК "Центрофінанс"
- штраф у розмірі 200 тис. грн за незабезпечення обладнання приміщення
окремого структурного підрозділу установи системою технологічного
відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів. ТОВ "Лайт Фінанс" отримало штраф у розмірі 51 тис. грн за неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.