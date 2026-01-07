НБУ в грудні оштрафував п’ять банків

Національний банк України у грудні 2025 року застосував до п'яти банків і шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомила пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

Зазначається, що у грудні 2025 року за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), валютного законодавства Національний банк України застосував заходи впливу до:

АТ "МІБ" - штраф у розмірі 13,515 млн грн за неналежне застосовування ризик-орієнтованого підходу та перевірку клієнтів, зокрема тих, ризик ділових відносин з якими є високим; крім того, банк несвоєчасно надавав інформацію та документи на запит НБУ. Ще один штраф, на 1 млн грн, ця установа отримала за порушення у сфері валютного нагляду. Крім того, регулятор надав банку письмове застереження.

АТ "Таскомбанк" отримало штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов'язані з клієнтами, та за невиконання банком обов'язку встановити високий рівень ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції); а також за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Крім того, регулятор надав банку письмові застереження.

АТ "Ощадбанк" - штраф у розмірі 5,5 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, а також за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів. Крім того, регулятор надав банку письмове застереження.

АТ "Мотор-Банк" отримало штраф у розмірі 3 млн грн за неналежне виконання банком обов'язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

АБ "Кліринговий дім" - штраф у розмірі 200 тис. грн за недотримання банком заборони повідомляти про одержане рішення СУО.

ПТ "ЕВ.РО.ЛОМБАРД "ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ" - штраф у розмірі 595 тис. грн.

ТОВ "ФК Голдана Плюс", ТОВ "ФК "Форвард Фінанс" - штрафи в розмірі 340 тис. грн кожній установі за неналежне виконання установами обов'язку подавати в повному обсязі на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установами вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ "ФК "Аксіома" отримало штраф у розмірі 200 тис. грн за надання на запит інспекційної групи Національного банку копій фрагментів даних відеоархіву за конкретні проміжки часу з порушенням строку, встановленого в запиті інспекційної групи Національного банку.

ТОВ "ФК "Центрофінанс" - штраф у розмірі 200 тис. грн за незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів.

ТОВ "Лайт Фінанс" отримало штраф у розмірі 51 тис. грн за неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ.