Новий голова НКЦПФР Семенюк приступив до виконання обов’язків

Новий голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Олексій Семенюк у вівторок вже приступив до виконання своїх обов'язків, його представлення колективу відбулося 5 січня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у регуляторі.

За даними його пресслужби, перше засідання НКЦПФР з новим головою заплановано на цю п'ятницю, 9 січня, тоді як останнє відбулося 24 грудня.

На сайті Комісії також оновлена її структура, але поки що без фотографії Семенюка.

Окрім того, після звільнення 5 січня двох членів Комісії - Юрія Бойка та Ярослава Шляхова - підпорядковані їм чотири комітети (з питань функціонування інститутів спільного інвестування та накопичувального пенсійного забезпечення, розвитку та запровадження деривативних контрактів, функціонування трейдингової інфраструктури ринків капіталу та функціонування емітентів та корпоративного управління) залишилися без керівників.

Руслан Магомедов, який очолював НКЦПФР з лютого 2021 року та указ про звільнення якого президент підписав 31 грудня, 5 січня повідомив у Телеграм про останній день на посаді голови Комісії.

Серед основних досягнень на посту він назвав допомогу у втриманні економіки на початку повномасштабного вторгнення, трансформацію всередині самої НКЦПФР, яка спрямована на її осучаснення.

"Надалі я докладатиму всіх зусиль для реалізації двох ключових проєктів, ініціатором яких я є: впровадження особових інвестиційних рахунків та продажу 7% акцій прибуткових державних компаній. Це відкриє шлях до нового етапу розвитку, до "Фондового ринку 2.0", - наголосив Магомедов.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та семи членів (до прийняття у лютому 2025 року нового закону - шести членів), які призначаються президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів.

Засідання Комісії як колегіального органу вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб з її загального кількісного складу, таким чином звільнення будь-якого іншого члена НКЦПФР призведе до тимчасової втрати кворуму. Окрім того з 1 січня 2026 року набула чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена Комісії претенденти мають пройти комісію з відбору, що істотно збільшить час на це кадрове рішення.

Агентство "Інтерфакс-Україна" у жовтні 2025 року також повідомляло про заяву на звільнення від члена НКЦПФР Іраклія Барамії, а також зазначало, що тодішній голова Комісії Руслан Магомедов направив подання на звільнення ще одного члена комісії - Максима Лібанова, у якого закінчився термін повноважень завершився ще у лютому 2024 року.

KPMG під час оцінювання голови та НКЦПФР, яке було проведено в рамках програми співробітництва з МВФ та результати якого оприлюднили на початку жовтня, висловило думку, що заміна голови та всіх членів комісії одночасно створює проблеми зі спадкоємністю, інституційними знаннями та пам'яттю організації.

"З метою забезпечення безперервності процесу прийняття рішень та послідовності курсу ми рекомендуємо впровадити ротаційне призначення членів комісії. Без впровадження ротаційних призначень зміни можуть призвести до втрати стратегічного бачення та спричинити повільну адаптацію", - вважає консультант.

У звіті зазначається, що послідовні призначення дадуть змогу досвідченим членам комісії направляти нових членів, поліпшуючи стабільність організації та поточний прогрес.