Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Грем висловив сподівання на голосування щодо цього законодавства вже наступного тижня, заявивши, що це дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.

"Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом, на якій ми обговорили низку питань, він дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював протягом кількох місяців разом із сенатором Блюменталем та багатьма іншими", - написав Грем.

Він зауважив, що це дуже своєчасне рішення, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін - лише говорить, продовжуючи вбивати невинних людей.

"Цей законопроєкт надасть президенту Трампу значний важіль впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кривавої розправи Путіна проти України", - зауважив сенатор.

Грем і лідери республіканців у Сенаті вже кілька місяців працюють з Білим домом, намагаючись досягти згоди щодо остаточного варіанту законопроєкту, і це не вперше, коли Грем заявляє, що його законопроєкт може незабаром просунутися вперед.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США
 

