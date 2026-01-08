Фінансові новини
- |
- 08.01.26
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
08:25 08.01.2026 |
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Грем висловив сподівання на голосування щодо цього законодавства вже наступного тижня, заявивши, що це дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину Путіна.
"Після сьогоднішньої дуже продуктивної зустрічі з президентом Трампом, на якій ми обговорили низку питань, він дав "зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював протягом кількох місяців разом із сенатором Блюменталем та багатьма іншими", - написав Грем.
Він зауважив, що це дуже своєчасне рішення, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін - лише говорить, продовжуючи вбивати невинних людей.
"Цей законопроєкт надасть президенту Трампу значний важіль впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кривавої розправи Путіна проти України", - зауважив сенатор.
Грем і лідери республіканців у Сенаті вже кілька місяців працюють з Білим домом, намагаючись досягти згоди щодо остаточного варіанту законопроєкту, і це не вперше, коли Грем заявляє, що його законопроєкт може незабаром просунутися вперед.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Застосунок «Резерв+» сповіщатиме про надсилання повісток – Міноборони
|"Коаліція рішучих" створить координаційний центр за участю США та України у Парижі
|Росія цілеспрямовано знищує виробництво та експорт олії з України, – асоціація
|Новорічний кадровий пасьянс. У чому логіка рішень Зеленського
|Податкова нагадала ФОПам про новий порядок подання розрахунку: що змінилося з 1 січня?
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group