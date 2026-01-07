ЕКА почало приймати заяви на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу: як подати

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) починає приймати онлайн-заяви від бізнесу на відшкодування збитків за майно, зруйноване або пошкоджене внаслідок війни, а також на часткову компенсацію страхових платежів за воєнними ризиками. Про це ЕКА повідомило у вівторок, 6 січня.

Порядок здійснення таких виплат Кабінет міністрів закріпив постановою №1541 від 28 листопада 2025 року.

Програма поширюється на майно бізнесу, розташоване на територіях підвищеного ризику (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області), крім окупованих територій.

Компенсація видається за пошкоджене або знищене майно внаслідок влучання ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів, артилерійських снарядів та/або їх уламків, засобів протиповітряної оборони, засобів протиракетної оборони, пожежі, вибуху, ударної хвилі.

Претендувати на компенсацію можуть фізична особа-підприємець або юридична особа, крім суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.

До майна належать:





→ будівлі та споруди (виробничі, адміністративні, складські тощо),

→ окремі приміщення, що є частиною будівель (офіси, цехи),

→ об'єкти незавершеного будівництва, будівництво яких розпочато після 1 січня 2021 року,

→ зовнішні та внутрішні інженерні комунікації та обладнання (системи опалення, водопостачання, електропостачання тощо), які на правах власності використовуються під час провадження основної діяльності або використовувалися до пошкодження.





Розмір компенсації за пошкодження/знищення майна становить до 10 млн грн і не може бути більшим від розміру реального збитку. Якщо суб'єкт господарювання отримував від держави грант або допомогу, розмір компенсації зменшується на відповідну суму.Участь у програмі є добровільною та здійснюється на платній основі. Під час подання заяви на компенсацію учасник одноразово сплачує внесок розміром 0,5% загальної суми ймовірного збитку.





За участь у програмі компенсації страхових премій під час подання кожної окремої заяви сплачується внесок розміром 5000 грн.

Держава компенсує все, що перевищує 1% страхового тарифу, але не більше ніж 1 млн грн. Наприклад, якщо страховий тариф за воєнний ризик становить 6%, держава компенсує різницю - 5%, але в сумі, що не перевищує 1 млн грн.

Подати заяви онлайн можна за посиланням Програма надання часткової компенсації або електронною поштою [email protected].







