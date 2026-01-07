Авторизация

Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії

14:17 06.01.2026 |

Транспорт

Продаж легкових машин у Великій Британії у 2025 році зріс за підсумками третього року поспіль і вперше з доковідного 2019 року перевищив 2 млн автомобілів.

Як ідеться у звіті Товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT), за минулий рік продаж зріс на 3,5%, до 2,02 млн.

Зокрема продаж електромобілів підскочив на 23,9%, до 473,3 тис. Таким чином, ця категорія посіла чверть британського авторинку. Для порівняння: продаж машин із бензиновим двигуном скоротився на 8%, до 937,9 тис.

У грудні реалізація нових автомобілів у Великій Британії збільшилася на 3,9% у річному вираженні, до 146,249 тис. проти 140,8 тис. у грудні 2024 року.

Продаж приватним особам підвищився на 16%, до 51,3 тис., а продаж юрособам скоротився на 2,4%, до 90,6 тис.

Найбільш продаваною моделлю минулого року стала Ford Puma (55,5 тис. проданих машин), до трійки лідерів також увійшли Kia Sportage (47,8 тис.) і Nissan Qashqai (41,1 тис.).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
