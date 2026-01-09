Міністр Олексій Соболев: Монетизація лісу зростає завдяки інвестиціям, прозорості і посиленню системи контролю

Лісова реформа в Україні переходить у фазу відчутного фіскального та інвестиційного ефекту. За підсумками 2025 року державне підприємство «Ліси України» перерахувало до державного бюджету понад 15 млрд грн, отримало більш як 8 млрд грн прибутку та інвестувало близько 2 млрд грн у відновлення й розвиток. Про це повідомив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.











За словами міністра, такі показники суттєво перевищують докризовий рівень і стали результатом централізації управління, підвищення операційної ефективності та впровадження прозорих ринкових механізмів збуту деревини.

«Сьогодні ми говоримо про монетизацію лісу як економічного ресурсу. Вона зростає через інвестиції, прозорість і посилення системи контролю», — наголосив Олексій Соболев.



У 2025 році на ДП «Ліси України» сформовано наглядову раду, розпочато низку аудитів та запроваджено незалежні інструменти контролю — комплаєнс і управління ризиками. Ці механізми охоплюють усі ключові бізнес-процеси, включно з кадровими рішеннями, і мають на меті зниження управлінських та корупційних ризиків.



Окремим напрямом стала лібералізація та підвищення прозорості реалізації деревини. Вперше у відкритому доступі оприлюднюється повна інформація щодо кожної біржової угоди — від обсягів і видів деревини до переліку покупців та дисципліни виконання контрактів.



«Відкритий і конкурентний доступ до сировини створив умови, за яких бізнес навіть в умовах війни інвестує у збільшення виробництва. Окремо ми вже організували повне відкриття інформації про покупців: ринок бачить, хто купує деревину, які обсяги в розрізі видів деревини, а також буде відкрита інформація про недоброчесних учасників і тих, хто не виконує зобов’язання», — підкреслив міністр.



Водночас, за словами Олексія Соболева, потенціал внутрішнього ринку використовується не повністю: українські деревообробні підприємства наразі завантажені менш ніж на 50%. Основним стримуючим фактором залишається дефіцит сировини, спричинений надмірною регуляторною вагою — застарілими санітарними правилами, неефективними екологічними процедурами та обмеженнями господарської діяльності в лісах.



При цьому обсяги легальної заготівлі деревини в Україні суттєво нижчі, ніж у більшості країн ЄС, що створює втрати економічної доданої вартості та призводить до старіння лісових ресурсів.