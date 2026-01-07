Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд

Верховний суд Швеції 21 листопада відхилили останню спробу кіпрських компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським, переглянути рішення Стокгольмського арбітражу у справі Укрнафти від 4 лютого 2021 року. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Таким чином, судові рішення у цій справі набрали остаточної сили", - йдеться в заяві міністерства.

Кіпрські компанії Littop Enterprises, Bordo Management і Bridgemont Ventures володіли 40,1% акцій Укрнафти. На початку 2015 року вони звернулися до уряду та Нафтогазу з вимогою компенсації за обмеження у праві вільного продажу залишків газу на ринку протягом 2006-2014 років.

Не отримавши грошей, вони того самого року подали арбітражний позов проти України на суму понад $6 млрд.

За результатами розгляду справи Стокгольмський суд відхилив вимоги позивачів у повному обсязі через відсутність у суду юрисдикції для розгляду цієї справи.

Він визнав, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу Укрнафти, а отже, не зробили інвестицію згідно з договором до Енергетичної хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

На початку 2025 року цей висновок був підтверджений Апеляційним судом Свеа у Стокгольмі.

Не погоджуючись із таким рішенням, компанії звернулися до Верховного суду Швеції, але він не знайшов підстав для перегляду справи та відмовив у відкритті апеляційного провадження.

Кіпрські компанії повинні відшкодувати Україні близько $19 млн за арбітражне провадження, $2,7 млн судових витрат і $550 000 додаткових судових витрат.

У листопаді 2022 року Укрнафта перейшла під контроль Міністерства оборони разом із чотирма іншими стратегічними підприємствами України: Укртатнафтою, АвтоКрАЗом, Мотор Січчю та Запоріжтрансформатором.

Ігор Коломойський, який перебуває під арештом, вважає, що Укрнафту у нього відібрали незаконно, і звернувся із заявою про злочин в НАБУ.