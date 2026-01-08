Фінансові новини
- |
- 08.01.26
- |
- 10:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на туристичне страхування у світі різко зріс після викрадення Мадуро — Forbes
10:01 08.01.2026 |
Одразу після рейду Сполучених Штатів у Венесуелі, під час якого був викрадений президент країни Ніколас Мадуро, на кількох онлайн-платформах для бронювання поїздок зафіксували помітне зростання попиту на туристичне страхування та інші продукти захисту подорожей.
Це свідчить про те, що геополітичні події викликають занепокоєння серед мандрівників, повідомляє Forbes.
Squaremouth, один з провідних маркетплейсів туристичного страхування, повідомив про 49% зростання кількості запитів на поліс порівняно з останніми вихідними грудня.
Компанія Hopper, популярний сервіс для бронювання подорожей, у коментарі Forbes заявила, що з суботи продажі продуктів для захисту від ризиків у поїздках зросли на 67%.
Комплексний страховий план, який покриває затримки, скасування та екстрену медичну допомогу, зазвичай збільшує сумарну вартість поїздки приблизно на 10%. Якщо мандрівник обирає додаткову опцію "Скасування з будь-якої причини" (CFAR), вартість може зрости до 18%.
Залежно від віку мандрівника та інших ризикових факторів комплексний страховий поліс зазвичай становить від 4% до 10% вартості подорожі. Додавання опцій на кшталт CFAR, яка дозволяє скасувати поїздку з нетипових причин (наприклад, через занепокоєння зростанням геополітичної напруги), може підвищити ціну поліса в середньому на 76%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Попит на туристичне страхування у світі різко зріс після викрадення Мадуро — Forbes
|Міжнародні резерви України у 2025 році зросли на 30,8% — до рекордних $57,3 млрд
|НБУ в грудні оштрафував п’ять банків
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,68 грн/$1
|Новий голова НКЦПФР Семенюк приступив до виконання обов’язків
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴16,2 мільярда
Бізнес
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році
|Бренд Alpina офіційно перейшов під контроль BMW Group