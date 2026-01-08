Попит на туристичне страхування у світі різко зріс після викрадення Мадуро — Forbes

Одразу після рейду Сполучених Штатів у Венесуелі, під час якого був викрадений президент країни Ніколас Мадуро, на кількох онлайн-платформах для бронювання поїздок зафіксували помітне зростання попиту на туристичне страхування та інші продукти захисту подорожей.

Це свідчить про те, що геополітичні події викликають занепокоєння серед мандрівників, повідомляє Forbes.

Squaremouth, один з провідних маркетплейсів туристичного страхування, повідомив про 49% зростання кількості запитів на поліс порівняно з останніми вихідними грудня.

Компанія Hopper, популярний сервіс для бронювання подорожей, у коментарі Forbes заявила, що з суботи продажі продуктів для захисту від ризиків у поїздках зросли на 67%.

Комплексний страховий план, який покриває затримки, скасування та екстрену медичну допомогу, зазвичай збільшує сумарну вартість поїздки приблизно на 10%. Якщо мандрівник обирає додаткову опцію "Скасування з будь-якої причини" (CFAR), вартість може зрости до 18%.

Залежно від віку мандрівника та інших ризикових факторів комплексний страховий поліс зазвичай становить від 4% до 10% вартості подорожі. Додавання опцій на кшталт CFAR, яка дозволяє скасувати поїздку з нетипових причин (наприклад, через занепокоєння зростанням геополітичної напруги), може підвищити ціну поліса в середньому на 76%.