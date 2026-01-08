Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України у 2025 році зросли на 30,8% — до рекордних $57,3 млрд

09:02 08.01.2026 |

Фінанси, Економіка

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, станом на 1 січня 2026 року становили $57,293 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України, повідомив Національний банк України у середу.

"Рекордне зростання обсягу міжнародних резервів під час повномасштабної війни стало можливим завдяки трьом чинникам: підтримці міжнародних партнерів, стабільній роботі внутрішнього боргового ринку та політиці Національного банку", - зазначив голова регулятора Андрій Пишний.

У грудні міжнародні резерви збільшилися на $2,536 млрд, або на 4,6%, а загалом за 2025 рік - на $13,497 млрд, або на 30,8%.

За даними НБУ, чисті міжнародні резерви на початку 2026 року також досягли історичного максимуму - $43,317 млрд, збільшившись за минулий рік на $14,216 млрд, або на 48,8%. У тому числі у грудні їх зростання склало $,595 млрд, або 6,4%.

У структурі резервів на початок цього року 44,8% припадало на цінні папери, 48,4% - на готівку, коррахунки і депозити та 6,8% - на монетарне золото, тоді як роком раніше їхня частка була відповідно 67,1%, 27,6% і 5,3%.

Згідно з опублікованими даними, станом на 1 січня 2026 року частка доларових активів у резервах зросла до 64,6% з 60,5% місяць тому, тоді як роком раніше вона становила 86,4%. Натомість частка євро зменшилась у грудні - до 27,8% (31,9% у листопаді та 6,8% в грудні-2024).

Як зазначається в повідомленні, на валютні рахунки уряду в Нацбанку в грудні надійшло $6,915 млрд, з яких $3,913 млрд - через рахунки Світового банку, $2,699 млрд - від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та $0,304 млрд - від розміщення ОВДП.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті $668,4 млн, у тому числі $212,9 млн - борг перед Світовим банком, $212,7 млн - обслуговування та погашення ОВДП, $182,2 млн - виплати за державними деривативами, $5,0 млн - борг перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), $2,1 млн - борг перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та $53,5 млн - борг перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) $171,4 млн.

На валютному ринку України Нацбанк у грудні продав $4,70 млрд ($2,73 млрд в листопаді) та викупив до резервів $0,5 млн ($1,3 млн).

"Зростання інтервенцій з продажу валюти в грудні пов'язане насамперед із сезонним чинником - активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, водночас порівняно з груднем 2024 року їх обсяг був меншим на 13%", - зазначив центробанк.

Переоцінка фінансових інструментів у грудні збільшила вартість резервів на $1,162 млрд.

Загалом упродовж 2025 року, за балансовими даними, країна отримала $52,4 млрд міжнародної фінансової підтримки: $32,7 млрд - від ЄС, $13,2 млрд - через рахунки Світового банку, $3,4 млрд - від Канади, $0,9 млрд - від МВФ та $0,2 млрд - від Банку розвитку Ради Європи.

У повідомленні уточнюється, що ще $2,0 млрд відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA не було зараховано до міжнародних резервів у зв'язку з їх цільовим призначенням. Крім того, у 2025 році країна отримала понад $3,3 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

Як зазначили в Нацбанку, ці надходження дали змогу компенсувати виплати за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті ($6,8 млрд) та виплати МВФ ($3,2 млрд), а також чисті інтервенції Нацбанку з продажу валюти ($36,2 млрд).

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту", - резюмували в Нацбанку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес