Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
15:58 16.12.2025
Китайський гігант Xiaomi почав піднімати ціну на свою продукцію і перш за все підвищення торкнеться планшетів.
Що відомо
Як повідомляє портал Gizmochina, планшети Xiaomi подорожчають на $15-30 (у перерахунку з юанів) залежно від моделі.
Підвищення вже торкнулося лінійки Pad 8, а також усі конфігурації Redmi Pad 2.
Базова версія Xiaomi Pad 8 тепер коштує від 2299 юанів замість 2199 юанів, а стартова ціна Pad 8 Pro зросла з 2799 юанів до 2899 юанів. Бюджетні Redmi Pad 2 подорожчали на 200 юанів, що є 20% націнки.
Точні причини цього рішення не вказуються, але ймовірно, що воно пов'язане з впливом глобального дефіциту чипів оперативної пам'яті та їх значного подорожчання. Підвищення ціни напевно торкнеться й інших гаджетів Xiaomi, а також продукції інших компаній. Вже відомо, що комп'ютери Dell подорожчають від 10% до 30%.
