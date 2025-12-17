Авторизация

Xiaomi піднімає ціну на свої планшети

15:58 16.12.2025 |

Новини IT

Китайський гігант Xiaomi почав піднімати ціну на свою продукцію і перш за все підвищення торкнеться планшетів.


Що відомо

Як повідомляє портал Gizmochina, планшети Xiaomi подорожчають на $15-30 (у перерахунку з юанів) залежно від моделі.

Підвищення вже торкнулося лінійки Pad 8, а також усі конфігурації Redmi Pad 2.

Базова версія Xiaomi Pad 8 тепер коштує від 2299 юанів замість 2199 юанів, а стартова ціна Pad 8 Pro зросла з 2799 юанів до 2899 юанів. Бюджетні Redmi Pad 2 подорожчали на 200 юанів, що є 20% націнки.

Точні причини цього рішення не вказуються, але ймовірно, що воно пов'язане з впливом глобального дефіциту чипів оперативної пам'яті та їх значного подорожчання. Підвищення ціни напевно торкнеться й інших гаджетів Xiaomi, а також продукції інших компаній. Вже відомо, що комп'ютери Dell подорожчають від 10% до 30%.
За матеріалами: gagadget.com
 

