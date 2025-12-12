У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років

Європейський Союз розглядає можливість п'ятирічної відстрочки своєї заборони на використання двигунів внутрішнього згоряння після сильного тиску з боку деяких найбільших автомобільних країн регіону.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Європейська комісія має намір наступного тижня оприлюднити зміни до своїх правил, що передбачають відхід автомобільного сектора від викопних видів палива.

Кілька урядів і автовиробників, від Італії до Польщі, заявляють, що запланований відхід від нинішніх технологій до 2035 року є надто агресивним і може знищити одну з основних галузей регіону.

Стратегія комісії полягає в тому, щоб дозволити продовжити використання двигунів внутрішнього згоряння до 2040 року в гібридних автомобілях з підключенням до електромережі та автомобілях зі збільшеним запасом ходу.

Це ґрунтуватиметься на умові, що будь-які потенційні додаткові викиди будуть компенсовані за рахунок використання передових біопалив і так званих е-палив, вироблених із використанням уловленого CO₂ та відновлюваної електроенергії, за словами людей, знайомих із цим питанням.

Така схема дозволить ЄС і надалі прагнути до нульових викидів у нових легкових автомобілях до 2035 року, залежно від точних параметрів пропозиції, зазначають джерела.

Вона також врахує занепокоєння кількох країн-виробників автомобілів та автозапчастин, які закликали до використання після цієї дати інших екологічно чистих технологій, окрім повністю електричних автомобілів.

Комісія попередньо планує представити перегляд існуючих правил щодо стандартів викидів автомобілів після засідання 16 грудня в Страсбурзі.

Обговорення тривають, і деталі ще можуть змінитися, застерегли джерела.