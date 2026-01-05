Авторизация

Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр

Проєкт угоди про економічне процвітання України має підтримку європейських партнерів та не суперечить умовам майбутнього членства України у ЄС.

Про це заявив журналістам на брифінгу віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка, що брав участь у зустрічі з радниками західних лідерів, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Качка наголосив, що на зустрічі у суботу від жодного з учасників не прозвучало зауважень або заперечень щодо цієї угоди, що має стати частиною макету мирних домовленостей. "Вступ до Європейського Союзу є наріжним елементом цього пакету", - додав він.

Качка переконує, що фінансові умови узгоджені з вимогами ЄС щодо держав-членів, і тому вступ України до Євросоюзу, який очікується під час дії фінансової угоди, не викличе суперечностей.

"Щодо того, що ця допомога сумісна з правилами Європейського Союзу - є повний консенсус, немає жодних дебатів і сумнівів", - запевнив віцепрем'єр.

Також він наголосив, що додаткове фінансування України відповідає принципу ЄС щодо економічного вирівнювання. "Україна з тими руйнуваннями, з тим станом економічного розвитку, який є - може користуватися правилами ЄС для надання досить великих субсидій, особливо на регіональному рівні для розвитку бізнесу і відновлення інфраструктури. Тут немає жодних проблем", - пояснив Тарас Качка.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

