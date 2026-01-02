Завдяки електромобілям: ринок нових авто в Україні завершив 2025 рік рекордним зростанням

Грудень 2025 року став рекордним для українського ринку нових легкових автомобілів. За даними "Укравтопрому", за місяць в Україні було реалізовано 12,4 тис. нових авто - це найвищий показник із березня 2014 року.

Основною причиною різкого зростання продажів стало завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі. Через це в грудні спостерігався ажіотаж на електромобілі, адже це був останній місяць, коли їх можна було оформити на пільгових умовах.

Порівняно з листопадом 2025 року ринок нових легковиків зріс на 50%, а у річному вимірі - у 2,2 раза.

Найпопулярнішою маркою місяця стала китайська BYD. До десятки лідерів за підсумками грудня також увійшли Volkswagen, Toyota, Skoda, Zeekr, Renault, Honda, Hyundai, BMW та Audi. Лідером серед моделей став електричний Volkswagen ID.Unyx.

Загалом за підсумками 2025 року в Україні було реалізовано 81,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% більше, ніж у 2024 році.