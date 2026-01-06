Експорт ІТ-послуг зменшився вперше за 4 місяці, але досі перевищує показники минулого року  

Експорт українських IT-послуг у листопаді минулого року становив $543 мільйони, що на 4,1% або на $23 млн менше, порівняно із жовтнем.

Водночас це на 4,4% (на $24 мільйони) більше, порівняно з листопадом 2024 року, повідомляє "Львівський ІТ Кластер" із посиланням на дані Національного банку (НБУ).

Загалом за 11 місяців минулого року експорт ІТ-послуг приніс економіці майже $6 мільярдів. Це на 2,4% або на $141 мільйон більше, ніж за аналогічний період у 2024 році.

"Після сильних показників жовтня та вересня, дані за листопад на перший погляд можуть здаватися менш оптимістичними, адже експорт ІТ-послуг знизився. Проте така динаміка відповідає типовим сезонним патернам попередніх років: у листопаді обсяги експорту зазвичай є близькими до жовтневих або нижчими", - пояснив CEO "Львівського ІТ Кластера" Степан Веселовський.

Він зауважив, що така динаміка дозволяє прогнозувати, що за підсумками минулого року експорт ІТ-послуг сягне близько $6,59 мільярда.

Як повідомлялося, експорт українських IT-послуг у жовтні 2025 року зріс становив $566 мільйонів, що на 1,6% або на $9 мільйонів більше, порівняно із вереснем. Водночас це на 6,4% (на $34 мільйони) більше, порівняно з жовтнем 2024 року.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у 2023 році експорт українських IT-послуг зменшився на 8,4% - до $6,7 млрд.

У 2024 році експорт ІТ-послуг з України впав ще на 4% і становив $6,45 мільярда.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.