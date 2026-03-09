Фінансові новини
Дипломат у Верховному Суді довів право на одностатеве сімейне життя
11:33 09.03.2026 |
Верховний Суд вперше в Україні визнав сімʼєю українську одностатеву пару між двома чоловіками.
Як пише РБК-Україна, про це повідомила громадська організація Інсайт.Йдеться про першого секретаря Посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся та громадського активіста Тимура Левчука.
Отож, суд відхилив касаційну скаргу громадської організації "Всі разом!" та залишив у силі рішення Деснянського районного суду Києва, який раніше встановив факт їхнього спільного проживання однією сім'єю.
Історія справи
Зорян Кісь та Тимур Левчук проживають разом із 2015 року. За їхніми словами, вони ведуть спільний побут, мають спільний бюджет і піклуються одне про одного.
У 2021 році пара уклала офіційний шлюб у США, однак українське законодавство не визнає одностатеві шлюби.
Ситуація набула юридичного продовження у червні 2024 року, коли Зоряна Кіся призначили першим секретарем Посольства України в Ізраїлі. Дипломат планував поїхати на нове місце роботи разом із партнером як із членом сім'ї.
Однак Міністерство закордонних справ України відмовило у цьому, пояснивши, що українське законодавство визначає шлюб як союз чоловіка та жінки. Після цього Кісь звернувся до суду.
Рішення судів
У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва вперше в Україні визнав пару такою, що перебуває у фактичних шлюбних відносинах.
Після цього рух "Всі разом!" подав касаційну скаргу до Верховного Суду. Організація заявила, що її діяльність спрямована на недопущення легалізації одностатевих шлюбів та партнерств в Україні.
Втім, Верховний Суд відхилив скаргу, пояснивши, що оскаржувати рішення не може сторона, яка не брала участі у справі і на яку не впливає рішення суду. Таким чином, суд залишив у силі рішення нижчої інстанції.
Що означає рішення
Судове рішення не легалізує одностатеві шлюби в Україні, але встановлює факт спільного проживання однією сім'єю, тобто фактичних шлюбних відносин.
У громадській організації "Інсайт" заявили, що рішення створює важливий юридичний прецедент. На їхню думку, воно означає, що сторонні організації не зможуть використовувати суди для скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, посилаючись на "суспільну мораль".
Зазначимо, що Зорян Кісь народився у Львові. Його батько - Роман Кісь - був відомим культурологом, філософом і поетом. Він помер у 2020 році та похований на Личаківському кладовище.
