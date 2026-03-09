Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дипломат у Верховному Суді довів право на одностатеве сімейне життя

11:33 09.03.2026 |

Україна

Верховний Суд вперше в Україні визнав сімʼєю українську одностатеву пару між двома чоловіками.

Як пише РБК-Україна, про це повідомила громадська організація Інсайт.

Йдеться про першого секретаря Посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся та громадського активіста Тимура Левчука.


Отож, суд відхилив касаційну скаргу громадської організації "Всі разом!" та залишив у силі рішення Деснянського районного суду Києва, який раніше встановив факт їхнього спільного проживання однією сім'єю.


Історія справи

Зорян Кісь та Тимур Левчук проживають разом із 2015 року. За їхніми словами, вони ведуть спільний побут, мають спільний бюджет і піклуються одне про одного.

У 2021 році пара уклала офіційний шлюб у США, однак українське законодавство не визнає одностатеві шлюби.

Ситуація набула юридичного продовження у червні 2024 року, коли Зоряна Кіся призначили першим секретарем Посольства України в Ізраїлі. Дипломат планував поїхати на нове місце роботи разом із партнером як із членом сім'ї.

Однак Міністерство закордонних справ України відмовило у цьому, пояснивши, що українське законодавство визначає шлюб як союз чоловіка та жінки. Після цього Кісь звернувся до суду.


Рішення судів

У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва вперше в Україні визнав пару такою, що перебуває у фактичних шлюбних відносинах.

Після цього рух "Всі разом!" подав касаційну скаргу до Верховного Суду. Організація заявила, що її діяльність спрямована на недопущення легалізації одностатевих шлюбів та партнерств в Україні.

Втім, Верховний Суд відхилив скаргу, пояснивши, що оскаржувати рішення не може сторона, яка не брала участі у справі і на яку не впливає рішення суду. Таким чином, суд залишив у силі рішення нижчої інстанції.


Що означає рішення

Судове рішення не легалізує одностатеві шлюби в Україні, але встановлює факт спільного проживання однією сім'єю, тобто фактичних шлюбних відносин.

У громадській організації "Інсайт" заявили, що рішення створює важливий юридичний прецедент. На їхню думку, воно означає, що сторонні організації не зможуть використовувати суди для скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, посилаючись на "суспільну мораль".

Зазначимо, що Зорян Кісь народився у Львові. Його батько - Роман Кісь - був відомим культурологом, філософом і поетом. Він помер у 2020 році та похований на Личаківському кладовище.
За матеріалами: РБК
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3844  0,01 0,03 44,0200  0,04 0,08
EUR 50,4085  0,06 0,11 51,1693  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,28 0,64 43,9900  0,28 0,64
EUR 50,8880  0,33 0,65 50,9096  0,34 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес