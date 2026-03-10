За останні роки український ринок пасивного вогнезахисту замінив імпорт – Ковлар Груп

ТОВ «Ковлар Груп» заявляє, що за останні роки український ринок пасивного вогнезахисту значною мірою замінив імпорт, а в окремих сегментах продукція компанії займає 70-80% ринку, повідомив директор компанії Костянтин Калафат в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Якщо в 2016 році частка іноземних матеріалів становила близько 80%, то в 2023-2024 рр. вона знизилася приблизно до 20%. В окремих сегментах наша продукція займає 70-80% українського ринку», - сказав він.

За словами Калафата, лінійка бренду Ammokote включає понад 20 позицій рішень пасивного вогнезахисту для сталевих, бетонних і дерев'яних конструкцій, кабельних систем та інженерних комунікацій, а компанія, крім виробництва, надає комплексні рішення та консалтинг.

ТОВ «Ковлар Груп» заснована в 2015 році в Києві і є найбільшим виробником засобів пасивного вогнезахисту в Україні. За даними Опендатабот, статутний капітал компанії становить 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари - Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Дохід компанії за підсумками 2024 року склав 91 млн 370,5 тис. грн, що в два рази більше, ніж за 2023 рік, чистий прибуток - 13,4 млн грн, що в 1,7 рази більше, ніж за 2023 рік. За перший квартал 2025 року дохід компанії склав 13,5 млн грн, чистий дохід - 1 млн 983 тис. грн.