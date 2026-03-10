Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Десята частина світового експорту озброєнь у 2021–2025 роках припала на Україну — SIPRI

08:59 10.03.2026 |

Україна

Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі у 2021-2025 роках. Про це йдеться у звіті незалежного міжнародного дослідницького інституту SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

Частка України у глобальному імпорті становила в заданий період 9,7%, тоді як у 2016-2020 роках вона була лише 0,1%. Найбільшим постачальником озброєнь для України стали США, на які припадає 41% усіх поставок. Також серед головних постачальників - Німеччина (14%) та Польща (9,4%).

Другим найбільшим імпортером зброї у світі стала Індія з часткою 8,2% світових поставок. У попередній період її показник становив 9,3%. Третє місце посіла Саудівська Аравія - 6,8% глобального імпорту озброєнь проти 11% у 2016-2020 роках.

До першої п'ятірки також увійшли Катар, який майже подвоїв частку імпорту озброєнь - з 3,4% до 6,4%, та Пакистан - 4,2% проти 2,8% у попередньому періоді. Японія також збільшила частку імпорту озброєнь - показник зріс із 2,5% до 3,9% світових поставок.

Суттєво збільшилася частку імпорту озброєнь Польщі - з 0,4% до 3,6% світових поставок.

Десята частина світового експорту озброєнь у 2021–2025 роках припала на Україну — SIPRI

 Найбільші імпортери основних видів озброєнь у світі у 2021-2025 роках SIPRI


Частка світових поставок озброєнь США, які на восьмому місці після Польщі, збільшилася до 2,9% проти 2,1% у попередньому періоді.

Кувейт збільшив свою частку імпорту озброєнь з 0,3% до 2,8%.

До десятки найбільших отримувачів також увійшла Австралія, частка якої становила 2,8% світового імпорту озброєнь у 2021-2025 роках проти 5,0% у попередній п'ятирічці.

Торік у звіті повідомляли про військові витрати України в 2024 році, які порівняно з 2023 роком збільшилися на 2,9% і досягли $64,7 млрд. Це еквівалентно 43% військових витрат росії і 54% від загальних витрат українського уряду.

За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8961
  0,1669
 0,38
EUR
 1
 50,7132
  0,1710
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6011  0,22 0,50 44,2605  0,24 0,55
EUR 50,7368  0,33 0,65 51,4921  0,32 0,63

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,28 0,64 43,9900  0,28 0,64
EUR 50,8880  0,33 0,65 50,9096  0,34 0,67

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес