Десята частина світового експорту озброєнь у 2021–2025 роках припала на Україну — SIPRI

Україна стала найбільшим імпортером основних видів озброєнь у світі у 2021-2025 роках. Про це йдеться у звіті незалежного міжнародного дослідницького інституту SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

Частка України у глобальному імпорті становила в заданий період 9,7%, тоді як у 2016-2020 роках вона була лише 0,1%. Найбільшим постачальником озброєнь для України стали США, на які припадає 41% усіх поставок. Також серед головних постачальників - Німеччина (14%) та Польща (9,4%).

Другим найбільшим імпортером зброї у світі стала Індія з часткою 8,2% світових поставок. У попередній період її показник становив 9,3%. Третє місце посіла Саудівська Аравія - 6,8% глобального імпорту озброєнь проти 11% у 2016-2020 роках.

До першої п'ятірки також увійшли Катар, який майже подвоїв частку імпорту озброєнь - з 3,4% до 6,4%, та Пакистан - 4,2% проти 2,8% у попередньому періоді. Японія також збільшила частку імпорту озброєнь - показник зріс із 2,5% до 3,9% світових поставок.

Суттєво збільшилася частку імпорту озброєнь Польщі - з 0,4% до 3,6% світових поставок.

Найбільші імпортери основних видів озброєнь у світі у 2021-2025 роках SIPRI





Частка світових поставок озброєнь США, які на восьмому місці після Польщі, збільшилася до 2,9% проти 2,1% у попередньому періоді.

Кувейт збільшив свою частку імпорту озброєнь з 0,3% до 2,8%.

До десятки найбільших отримувачів також увійшла Австралія, частка якої становила 2,8% світового імпорту озброєнь у 2021-2025 роках проти 5,0% у попередній п'ятирічці.

Торік у звіті повідомляли про військові витрати України в 2024 році, які порівняно з 2023 роком збільшилися на 2,9% і досягли $64,7 млрд. Це еквівалентно 43% військових витрат росії і 54% від загальних витрат українського уряду.