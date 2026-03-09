Фінансові новини
- 09.03.26
- 18:38
Українці витрачають на азартні ігри 430 млн грн на день — 158 млрд за рік
14:06 09.03.2026
У 2025 році українці поповнили гральні рахунки на 158 млрд грн ‒ у середньому близько 433 млн грн щодня.
Такі обсяги витрат свідчать про подальше зростання залежності населення від азартних ігор, повідомляє народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на дані Нацбанку.
"А до виплат виграшів гравцям у розмірі 105 млрд гривень (або 66%) ставлюся дуже скептично - чи це дійсно виграші тих самих гравців?" ‒ зазначаю Южаніна.
За інформацією НБУ, фіксується велика кількість випадків, коли виплати надходять на банківські картки, які не збігаються з картками поповнення, або здійснюються нетипово великі перекази. Южаніна пов'язує ці аномалії з низкою системних проблем на ринку азартних ігор.
Серед ключових причин нардепка вбачає такі:
"Наслідки - відмивання коштів, зростання соціальних проблем та втрати бюджету воюючої країни", ‒ додала Южаніна.
