Українці витрачають на азартні ігри 430 млн грн на день — 158 млрд за рік

У 2025 році українці поповнили гральні рахунки на 158 млрд грн ‒ у середньому близько 433 млн грн щодня.

Такі обсяги витрат свідчать про подальше зростання залежності населення від азартних ігор, повідомляє народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на дані Нацбанку.

"А до виплат виграшів гравцям у розмірі 105 млрд гривень (або 66%) ставлюся дуже скептично - чи це дійсно виграші тих самих гравців?" ‒ зазначаю Южаніна.

За інформацією НБУ, фіксується велика кількість випадків, коли виплати надходять на банківські картки, які не збігаються з картками поповнення, або здійснюються нетипово великі перекази. Южаніна пов'язує ці аномалії з низкою системних проблем на ринку азартних ігор.

Серед ключових причин нардепка вбачає такі:

відсутність державної системи онлайн-моніторингу грального ринку, яку планували запровадити ще кілька років тому;

масове використання фіктивних гравців ‒ так званих "дропів", на рахунки яких можуть виводитися значні суми коштів;

відсутність ефективних обмежень щодо часу гри та витрат на азартні ігри.