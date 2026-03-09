Авторизация

Українці витрачають на азартні ігри 430 млн грн на день — 158 млрд за рік

14:06 09.03.2026 |

Україна

У 2025 році українці поповнили гральні рахунки на 158 млрд грн ‒ у середньому близько 433 млн грн щодня.

Такі обсяги витрат свідчать про подальше зростання залежності населення від азартних ігор, повідомляє народна депутатка Ніна Южаніна з посиланням на дані Нацбанку.

"А до виплат виграшів гравцям у розмірі 105 млрд гривень (або 66%) ставлюся дуже скептично - чи це дійсно виграші тих самих гравців?" ‒ зазначаю Южаніна.

За інформацією НБУ, фіксується велика кількість випадків, коли виплати надходять на банківські картки, які не збігаються з картками поповнення, або здійснюються нетипово великі перекази. Южаніна пов'язує ці аномалії з низкою системних проблем на ринку азартних ігор.

Серед ключових причин нардепка вбачає такі:

  • відсутність державної системи онлайн-моніторингу грального ринку, яку планували запровадити ще кілька років тому;
  • масове використання фіктивних гравців ‒ так званих "дропів", на рахунки яких можуть виводитися значні суми коштів;
  • відсутність ефективних обмежень щодо часу гри та витрат на азартні ігри.

    • "Наслідки - відмивання коштів, зростання соціальних проблем та втрати бюджету воюючої країни", ‒ додала Южаніна. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,7292
    		  0,0777
    		 0,18
    EUR
    		 1
    		 50,5422
    		  0,3614
    		 0,71

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,3844  0,01 0,03 44,0200  0,04 0,08
    EUR 50,4085  0,06 0,11 51,1693  0,02 0,03

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9600  0,28 0,64 43,9900  0,28 0,64
    EUR 50,8880  0,33 0,65 50,9096  0,34 0,67

