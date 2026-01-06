Авторизация

Президент Сполучених Штатів Америки повідомив, що всі кошти, витрачені на допомогу Україні, будуть повернуті.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зможе повернути всі або "навіть більше" коштів, витрачених на допомогу Україні у війні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у спілкуванні з журналістами.

Трамп заявив, що війна в Україні не є економічним питанням для Сполучених Штатів, адже кожного разу Вашингтон отримує кошти, коли щось передає Києву.

"(Колишній президент Джо) Байден дав 350 мільярдів доларів, роздав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкісноземельні метали... І ми отримаємо значну частину цих грошей назад. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж всі гроші, але нам зараз платять. Кожен раз, коли ми щось відправляємо, вони платять", - заявив глава Білого дому.

Трамп також заявив, що щомісяця в Україні гине "від 25 тисяч солдатів".

"Від 25 до 30 тисяч солдатів гинуть щомісяця. І вони не з Америки. Вони з Росії і з України. І якщо я можу це зупинити, я хотів би це зупинити" - додав президент США.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
