Президент Сполучених Штатів Америки повідомив, що всі кошти, витрачені на допомогу Україні, будуть повернуті.
17:43 05.01.2026
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зможе повернути всі або "навіть більше" коштів, витрачених на допомогу Україні у війні.
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у спілкуванні з журналістами.
Трамп заявив, що війна в Україні не є економічним питанням для Сполучених Штатів, адже кожного разу Вашингтон отримує кошти, коли щось передає Києву.
"(Колишній президент Джо) Байден дав 350 мільярдів доларів, роздав їх. Тепер я отримав значну частину цих грошей назад, тому що ми уклали угоду про рідкісноземельні метали... І ми отримаємо значну частину цих грошей назад. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж всі гроші, але нам зараз платять. Кожен раз, коли ми щось відправляємо, вони платять", - заявив глава Білого дому.
Трамп також заявив, що щомісяця в Україні гине "від 25 тисяч солдатів".
"Від 25 до 30 тисяч солдатів гинуть щомісяця. І вони не з Америки. Вони з Росії і з України. І якщо я можу це зупинити, я хотів би це зупинити" - додав президент США.
