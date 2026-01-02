Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Fixygen: найгірші крипто-стартапи та анти-кейси 2025 року — де ринок покарав найжорсткіше

16:24 02.01.2026 |

Новини IT

Якщо 2024-й був роком «виживання», то 2025-й став роком «покарання за слабку безпеку та токеноміку». За оцінкою Chainalysis, у 2025 році було викрадено понад $3,4 млрд, при цьому один інцидент - компрометація Bybit у лютому - дав близько $1,5 млрд. Галузеві security-огляди також фіксували втрати «понад $4 млрд» за рік і зростання частки інцидентів через операційні провали.

1) Альткоїни з провальним TGE: «кладовище токенів»

Наприкінці року з'явилися розрахунки, що близько 85% токенів, запущених у 2025-му, торгуються нижче стартових цін - тобто більшість запусків не втримали попит і ліквідність.

2) Мемкоін-скандали: кейс $LIBRA в Аргентині

Гучний антиприклад - історія $LIBRA: після публічної згадки президента Аргентини токен різко злетів, а потім обвалився, що призвело до розслідувань і звинувачень у шахрайстві.

3) Закриття NFT-майданчиків як сигнал «ринок не повернувся»

NFT-інфраструктура продовжила стискатися. X2Y2 оголосив про згортання маркетплейсу навесні 2025 року. LG закрив Art Lab - NFT-майданчик для ТБ - влітку 2025-го, прямо пославшись на зміну фокусу через ринок.

4) Соціологічна інженерія та зломи замість «чистих» DeFi-експлойтів: кейс Venus

Показовий епізод року - атаки через людський фактор. У кейсі Venus Protocol зловмисники використовували компрометацію Zoom/соціологічну інженерію, щоб отримати контроль над діями користувача і поставити під ризик близько $13 млн.

5) Центральні сервіси як «точки катастрофи»

Навіть при зростанні зрілості DeFi, найбільші втрати все частіше відбуваються в централізованих сервісах через компрометацію ключів і процесів підписання транзакцій - і це концентрує ризик в одиничних подіях.

Головний висновок Fixygen

У 2025 «найгіршими» ставали не ті, у кого менше маркетингу, а ті, у кого:

1) слабка операційна безпека і контроль доступу,

2) токсична токеноміка і роздута емісія,

3) продукт без реальної утиліти (особливо в NFT/GameFi),

4) ставка на короткостроковий памп замість інфраструктури та партнерств.
За матеріалами: www.fixygen.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9333  0,01 0,03 42,5363  0,04 0,09
EUR 49,3915  0,03 0,05 50,0811  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2500  0,13 0,31 42,2900  0,07 0,17
EUR 49,5550  0,13 0,27 49,5935  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес