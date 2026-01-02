Fixygen: найгірші крипто-стартапи та анти-кейси 2025 року — де ринок покарав найжорсткіше

Якщо 2024-й був роком «виживання», то 2025-й став роком «покарання за слабку безпеку та токеноміку». За оцінкою Chainalysis, у 2025 році було викрадено понад $3,4 млрд, при цьому один інцидент - компрометація Bybit у лютому - дав близько $1,5 млрд. Галузеві security-огляди також фіксували втрати «понад $4 млрд» за рік і зростання частки інцидентів через операційні провали.

1) Альткоїни з провальним TGE: «кладовище токенів»

Наприкінці року з'явилися розрахунки, що близько 85% токенів, запущених у 2025-му, торгуються нижче стартових цін - тобто більшість запусків не втримали попит і ліквідність.

2) Мемкоін-скандали: кейс $LIBRA в Аргентині

Гучний антиприклад - історія $LIBRA: після публічної згадки президента Аргентини токен різко злетів, а потім обвалився, що призвело до розслідувань і звинувачень у шахрайстві.

3) Закриття NFT-майданчиків як сигнал «ринок не повернувся»

NFT-інфраструктура продовжила стискатися. X2Y2 оголосив про згортання маркетплейсу навесні 2025 року. LG закрив Art Lab - NFT-майданчик для ТБ - влітку 2025-го, прямо пославшись на зміну фокусу через ринок.

4) Соціологічна інженерія та зломи замість «чистих» DeFi-експлойтів: кейс Venus

Показовий епізод року - атаки через людський фактор. У кейсі Venus Protocol зловмисники використовували компрометацію Zoom/соціологічну інженерію, щоб отримати контроль над діями користувача і поставити під ризик близько $13 млн.

5) Центральні сервіси як «точки катастрофи»

Навіть при зростанні зрілості DeFi, найбільші втрати все частіше відбуваються в централізованих сервісах через компрометацію ключів і процесів підписання транзакцій - і це концентрує ризик в одиничних подіях.

Головний висновок Fixygen

У 2025 «найгіршими» ставали не ті, у кого менше маркетингу, а ті, у кого:

1) слабка операційна безпека і контроль доступу,

2) токсична токеноміка і роздута емісія,

3) продукт без реальної утиліти (особливо в NFT/GameFi),

4) ставка на короткостроковий памп замість інфраструктури та партнерств.