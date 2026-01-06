Фінансові новини
06.01.26
13:55
RSS
мапа сайту
У Трампа заявили, що "ніхто не воюватиме зі США" за майбутнє Гренландії
12:48 06.01.2026 |
Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що "ніхто не буде воювати з США" за майбутнє Гренландії.
Про це, як пише "Європейська правда", посадовець сказав у інтерв'ю CNN.
Міллер повторив, що офіційна позиція адміністрації Трампа полягає в тому, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", але він відкинув думку, що для її отримання буде необхідне застосування військової сили.
Відповідаючи на запитання, чи дійсно США виключають варіант військового втручання, Міллер натомість поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.
"На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє бажання вважати Гренландію колонією Данії? Сполучені Штати - це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і це тема для розмови, яку ми вестимемо як країна", - заявив посадовець.
