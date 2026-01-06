Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Трампа заявили, що "ніхто не воюватиме зі США" за майбутнє Гренландії

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що "ніхто не буде воювати з США" за майбутнє Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовець сказав у інтерв'ю CNN.

Міллер повторив, що офіційна позиція адміністрації Трампа полягає в тому, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", але він відкинув думку, що для її отримання буде необхідне застосування військової сили.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно США виключають варіант військового втручання, Міллер натомість поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.

"На чому ґрунтуються їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє бажання вважати Гренландію колонією Данії? Сполучені Штати - це сила НАТО. Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і це тема для розмови, яку ми вестимемо як країна", - заявив посадовець.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США, Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5500  0,13 0,31 42,5800  0,13 0,31
EUR 49,8430  0,27 0,54 49,8610  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес