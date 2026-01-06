Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
14:12 05.01.2026 |
Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Перед цим він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який подякував йому за роботу і доручив розвивати "асиметричні операції" проти Росії.
"Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди", - зазначив у повідомленні на сайті СБУ.
"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба - запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав він.
За кілька хвилин до того Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з Василем Малюком, подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися "саме на такій роботі".
"Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", - повідомив президент.
Зеленський додав, що разом з Малюком вони обговорили кандидатури на посаду глави СБУ.
Пізніше президент написав, що зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. За даними медіа, саме він може очолити СБУ замість Малюка.
"Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", - написав Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Податкова нагадала ФОПам про новий порядок подання розрахунку: що змінилося з 1 січня?
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Мінекономіки повертає рівень зарплати як критерій для бронювання
|"Велике перезавантаження" Зеленського: для чого ОП Буданов, що буде з Малюком, куди знову йде Шмигаль
|Уряд запускає державну підтримку страхування агропродукції
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
Бізнес
|Fixygen: найкращі крипто-стартапи 2025 року — хто реально рухав ринок
|Fixygen: найгірші крипто-стартапи та анти-кейси 2025 року — де ринок покарав найжорсткіше
|Завдяки електромобілям: ринок нових авто в Україні завершив 2025 рік рекордним зростанням
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році