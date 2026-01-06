Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара

Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови Служби безпеки України. Перед цим він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який подякував йому за роботу і доручив розвивати "асиметричні операції" проти Росії.

"Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди", - зазначив у повідомленні на сайті СБУ.

"Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба - запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому", - написав він.

За кілька хвилин до того Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з Василем Малюком, подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися "саме на такій роботі".

"Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", - повідомив президент.

Зеленський додав, що разом з Малюком вони обговорили кандидатури на посаду глави СБУ.

Пізніше президент написав, що зустрівся з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. За даними медіа, саме він може очолити СБУ замість Малюка.

"Досвід українських спецпризначенців та ЦСО "А" СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо", - написав Зеленський.