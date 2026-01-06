Фінансові новини
Податкова нагадала ФОПам про новий порядок подання розрахунку: що змінилося з 1 січня?
15:31 05.01.2026 |
З 1 січня 2026 року для ФОПів та самозайнятих осіб змінюється порядок подання податкового розрахунку.
Йдеться про подання розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) фізичним особам, сум утриманого податку та нарахованого єдиного внеску, повідомляє Державна податкова служба.
Що змінилося
Відповідно до нових норм:
- фізичні особи‑підприємці та самозайняті особи подають Податковий розрахунок у строки, встановлені для податкового кварталу, з розбивкою показників по місяцях кварталу;
- інші податкові агенти, окрім ФОПів та самозайнятих осіб, подають розрахунок у строки, встановлені для податкового місяця.
Зміни запроваджено Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства".
Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2026 року для фізичних осіб‑підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, встановлюються нові ставки єдиного податку та військового збору.
Максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становитиме 332,8 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму), для ФОП другої групи - 1 729,4 грн (не більше 20% мінімальної зарплати). Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп складе 864,7 грн (10% мінімальної заробітної плати).
