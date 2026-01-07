Авторизация

Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки

Попри намагання Павла Дурова дистанціюватися від Кремля, фінансова звітність Telegram свідчить про глибоку залежність платформи від російського капіталу, повідомляє Financial Times. Як стало відомо з конфіденційних джерел, облігації месенджера на суму $500 млн виявилися "замороженими" в російському центральному депозитарії через західні санкції.

Ця ситуація створює серйозні проблеми для виплати боргів та планів компанії щодо виходу на IPO, які й без того поставлені на паузу через судові процеси у Франції.

Telegram активно залучав капітал через випуск облігацій (зокрема $1,7 млрд у травні минулого року) для рефінансування старих боргів. Проте $500 млн із цих активів застрягли в російському Національному розрахунковому депозитарії (НРД), який потрапив під санкції ЄС, США та Великої Британії після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Це ставить Дурова у незручне становище. Засновник месенджера роками переконував світ, що не має нічого спільного з росією після того, як у 2014 році продав частку в "ВКонтакте" під тиском силовиків. Проте наявність величезного боргу саме в російській юрисдикції свідчить про зворотне. Минулого року вийшло розслідування, завдяки якому стало відомо, що за інфраструктуру Telegram могли відповідати особи, які обслуговують секретні комплекси російських спецслужб. В Telegram відкидали ці звинувачення. При цьому сам Дуров постійно критикує європейське законодавство щодо контролю контенту в месенджерах, але уникає критики блокування месенджерів російським урядом.

Згідно з неаудованими звітами, які потрапили до розпорядження Financial Times, Telegram демонструє стрімке зростання доходів, але все ще залишається збитковим.

Ключові показники H1 2025:

  • Виторг: $870 млн (зростання на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року);
  • Дохід від реклами: $125 млн;
  • Premium-підписки: $223 млн (стрибок на 88%);
  • Ексклюзивні угоди (переважно TON): $300 млн;
  • Операційний прибуток: майже $400 млн;
  • Чистий збиток: $222 млн.

    • Чому компанія збиткова при такому зростанні? Основна причина - падіння курсу Toncoin у 2025 році. Telegram довелося списати вартість своїх криптоактивів, які на кінець червня оцінювалися у $787 млн (проти $1,3 млрд роком раніше).

    Плани щодо публічного розміщення акцій (IPO) наразі "на паузі". Інвесторам пропонували вигідні умови - знижку до 20% на акції при майбутньому лістингу, якщо вони куплять облігації зараз. Проте розслідування у Франції проти самого Павла Дурова через недостатню модерацію злочинного контенту змушує компанію чекати на "розвʼязання юридичних питань".

    Попри збитки від переоцінки криптовалюти, Дуров не збирається відступати. У планах на 2026 рік - ще глибша інтеграція екосистеми TON у месенджер. Компанія вже продала Toncoin на суму понад $450 млн з початку року, а лістинг монети на великих біржах (Coinbase, Kraken, Gemini) має підтримати ліквідність.

    Telegram обіцяє інвесторам виплатити заморожені в росії борги після настання терміну їх погашення, проте чи зможуть ці кошти фізично дійти до власників через санкційні бар'єри - залишається відкритим питанням.

    За матеріалами: mezha.ua
