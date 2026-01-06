Авторизация

У Парижі відбудеться зустріч «коаліції рішучих», до якої приєднається Туреччина

Туреччина візьме участь у зустрічі країн "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, країну представлятиме очільник МЗС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне агентство Anadolu з посиланням на свої джерела.

Туреччину на засіданні "коаліції рішучих" у вівторок представлятиме міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Міністр на зустрічі озвучить позиції президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, зокрема про те, що Туреччина виступає за дипломатичне врегулювання російсько-української війни, нагадає, що Стамбул став майданчиком для трьох раундів перемовин української та російської команд у 2025 році і заявить про готовність Туреччини прийняти потенційні прямі перемовини між сторонами.

Окрім того, Фідан наголосить, що Туреччина виступає за стабільність у Чорному морі.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

