У Парижі відбудеться зустріч «коаліції рішучих», до якої приєднається Туреччина
08:38 06.01.2026 |
Туреччина візьме участь у зустрічі країн "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, країну представлятиме очільник МЗС.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне агентство Anadolu з посиланням на свої джерела.
Туреччину на засіданні "коаліції рішучих" у вівторок представлятиме міністр закордонних справ Хакан Фідан.
Міністр на зустрічі озвучить позиції президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, зокрема про те, що Туреччина виступає за дипломатичне врегулювання російсько-української війни, нагадає, що Стамбул став майданчиком для трьох раундів перемовин української та російської команд у 2025 році і заявить про готовність Туреччини прийняти потенційні прямі перемовини між сторонами.
Окрім того, Фідан наголосить, що Туреччина виступає за стабільність у Чорному морі.
