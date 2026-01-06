США розширили перелік країн із заставою до $15 000 для отримання візи

Адміністрація Трампа додала сім країн, у тому числі п'ять в Африці, до списку держав, громадяни яких повинні сплатити заставу в розмірі до 15 000 доларів, щоб подати заявку на в'їзд до Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Зараз у списку знаходяться тринадцять країн, усі, крім двох, в Африці, що робить процес отримання візи до США недоступним для багатьох.

Минулого тижня Державний департамент тихо додав до списку Бутан, Ботсвану, Центральноафриканську Республіку, Гвінею, Гвінею-Бісау, Намібію та Туркменістан. Ці оновлення набули чинності 1 січня, згідно з повідомленням, опублікованим на веб-сайті travel.state.gov.

Це найновіша ініціатива адміністрації Трампа, спрямована на посилення вимог щодо в'їзду до США, зокрема, громадяни всіх країн, які потребують візи, повинні пройти особисту співбесіду та надати інформацію про свою діяльність у соціальних мережах за останні роки, а також детальні відомості про попередні подорожі та умови проживання їхніх сімей.

Американські посадовці захищають ці зобов'язання, які можуть становити від 5000 до 15 000 доларів, стверджуючи, що вони є ефективними для забезпечення того, щоб громадяни цільових країн не перевищували термін дії своїх віз.

Сплата застави не гарантує отримання візи, але сума буде повернена, якщо у візі відмовлять або коли власник візи продемонструє, що він дотримався умов візи.

Нові країни, на які поширюється ця вимога, приєднуються до Мавританії, Сан-Томе і Принсіпі, Танзанії, Гамбії, Малаві та Замбії, які були включені до списку в серпні та жовтні минулого року.