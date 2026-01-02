Фінансові новини
Fixygen: найкращі крипто-стартапи 2025 року — хто реально рухав ринок
17:12 02.01.2026 |
2025 рік виявився роком «інфраструктури замість хайпу». Найшвидше зростали проєкти, які спрощують платежі та онбординг, будують рейки для стейблкоїнів і токенізації, а також закривають дірки в безпеці. На цьому тлі капіталізація стейблкоїнів, за оцінками галузевих оглядів, помітно зросла і до грудня досягала близько $306 млрд. При цьому аналітики Artemis оцінюють річний onchain-сеттлмент стейблкоїнів на рівні близько $26 трлн (після очищення від «шуму») - це пояснює, чому навколо стейблкоїнів виник новий «стартап-бум».
1) Privy (онбординг і гаманці як сервіс)
Один з найпоказовіших успіхів року - інфраструктура для вбудованих гаманців і логіна в web3. Privy залучив додаткове фінансування навесні, а вже в червні був куплений Stripe - рідкісний випадок, коли web2-гігант «забирає» web3-інфру під себе.
2) Plasma (блокчейн «під стейблкоіни»)
Поки «універсальні» L1/L2 сперечалися про TPS, окремі команди почали створювати мережі з прицілом на один ключовий кейс - стейблкоіни та розрахунки. Plasma залучила раунд на розвиток стейблкоін-орієнтованого ланцюжка та платіжної інфраструктури.
3) Coinflow (стейблкоін-платежі для бізнесу)
Ставка на просту інтеграцію стейблкоїнів в оплату товарів і послуг. Coinflow в 2025 році залучив помітний раунд на розвиток платіжної платформи і B2B-партнерств.
4) Speed (Lightning-платежі: BTC + стейблкоїни)
Паралельно з «стейблкоін-магістраллю» пожвавився і Lightning як швидкий шар розрахунків. Speed залучив $8 млн від Tether і Ego Death Capital для масштабування платіжних рішень на Lightning.
5) Stable Sea (стейблкоін-трежери і кросбордер)
Нова хвиля - сервіси, які роблять стейблкоіни «скарбницею» для компаній: управління ліквідністю, міжнародні перекази, інтеграції з фінтехом. Stable Sea залучив seed-раунд і прямо позиціонується як інфраструктура для інституційних трежері-операцій.
6) Block Street (токенизація акцій: execution layer)
У 2025 році токенізація публічних активів знову стала темою - але вже з акцентом на «як виконувати угоди і розрахунки», а не на маркетинг. Block Street підняв $11,5 млн під execution-інфраструктуру для onchain-акцій.
7) EigenCloud (розробницька платформа навколо restaking-ідеї)
Тренд року - перетворення «криптобезпеки як ресурсу» на продукт для розробників. Eigen Labs просуває EigenCloud як платформний шар, де криптоекономіка і безпека стають частиною dev-інфрази.
8) Hexagate / security-as-a-service (сигнали, моніторинг, запобігання)
На тлі зростання атак виграють ті, хто продає не «аудит раз на рік», а постійний моніторинг і реагування. Chainalysis в 2025 активно просував Hexagate Security як окремий напрямок для фондів і екосистем.
9) Crown (регіональні стейблкоіни і локальні валюти)
Ще один маркер зрілості - зростання стейблкоїнів, прив'язаних до локальних валют. Crown (BRLV, бразильський реал) у грудні залучив $13,5 млн Series A при заявленій оцінці близько $90 млн.
Що Fixygen вважає головним трендом на «найближче майбутнє»
У 2026 році логічно очікувати прискорення там, де крипта вже конкурує з традиційними рейками: стейблкоін-платежі, «гаманці без болю», токенізація простих інструментів (в першу чергу гроші і короткі облігації), а також security і комплаєнс як обов'язкова частина продукту.
