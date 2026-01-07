Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільша нафтопереробна компанія Індії не відновлювала закупівлі з Росії, - Reuters

Найбільший покупець російської нафти в Індії Reliance Industries не очікує поставок російської сирої нафти в січні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Також у компанії зазначили, що не отримували таких вантажів протягом останніх трьох тижнів.


Що відомо?

"Нафтопереробний завод Reliance Industries в Джамнагарі не отримував жодних партій російської нафти протягом останніх трьох тижнів і не очікує поставок російської сирої нафти в січні", - йдеться в заяві.

У заяві спростовано повідомлення ЗМІ минулого тижня про те, що три судна, завантажені російською нафтою, прямували до нафтопереробного заводу Reliance в Джамнагарі.

Reuters пише, що це може різко скоротити імпорт російської нафти в Індію протягом місяця до найнижчого рівня за останні роки.

Заява Reliance, що є найбільшим у світі нафтопереробним комплексом та найбільшим індійським покупцем російської нафти у 2025 році, пролунала після того, як Дональд Трамп у неділю попередив, що Штати можуть збільшити імпортні тарифи для Індії через закупівлю нею російської нафти.

Видання нагадує, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році. 

Низка західних країн, які запровадили санкції проти енергосектору РФ, негативно відреагували на це.

У 2025 році Штати подвоїли мита на індійські товари до 50% за те, що та купує російську нафту. Наразі США та Індія ведуть переговори про можливу торговельну угоду. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: Індія, Росія
 

